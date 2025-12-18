Спорт:

Протести "За" и "против" споделеното родителство

18 декември 2025, 06:42 часа 298 прочитания 0 коментара
Родители, борещи се за повече споделено време с децата си, се събират пред Народното събрание в подкрепа на предвидените изменения на Семейния кодекс. Мероприятието ще се проведе от 8:00 часа на площад "Д-р Желю Желев", до входа на народните представители откъм служебния паркинг на парламента.

ОЩЕ: Рисково и прибързано: Протест срещу въвеждането на принудително съвместно попечителство над деца

Те са категорични, че с тези промени, децата на разделени родители ще имат равноправен достъп и до двамата си родители, когато няма обективни пречки за това. Освен това те се надяват, че с промените ще се сложи край на голяма част от семейните войни, настъпващи след раздяла.

Противниците на законовите промени пък организират контра протест, за да изразят своята гледна точка. Мястото е входа на парламента от страната на бул. „Княз Ал. Дондуков“ в 8:30 часа.

Важно за родителите

Парламентът ще гласува промени в Кодекса на труда и Семейния кодекс.

Очаква се депутатите да разгледат и законопроект за изменение на Семейния кодекс на второ четене. Той обединява три законодателни инициативи, свързани с родителската отговорност след раздяла или развод, и цели по-ясна регламентация на родителските права и задължения.

Депутатите ще обсъдят три законопроекта за изменение и допълнение на трудовото законодателство. Те предвиждат нови мерки за подобряване на баланса между професионалния и семейния живот на работещите родители. Новите текстове предлагат разширяване на възможностите за работа с гъвкаво работно време и работа от разстояние за родители и осиновители на деца до 12-годишна възраст. Друга промяна предвижда нова възможност за ползване на платен годишен отпуск по часове. Ще бъде обсъдена и възможността за ползване на отпуск по бащинство на части.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Семеен кодекс споделено родителство
