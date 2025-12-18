Любопитно:

Заради "агресия на САЩ": Венецуела поиска извънреден Съвет за сигурност на ООН

Венецуела поиска Съветът за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание заради "продължаващата американска агресия" срещу южноамериканската страна. Това се казва в писмо до 15-членния Съвет, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Дипломат в Обединените нации каза, че заседанието вероятно ще бъде насрочено за идния вторник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи "блокада" на всички санкционирани петролни танкери, плаващи от и към Венецуела.

ОЩЕ: Тръмп засилва натиска върху Мадуро - с блокада на петрола

Ходът беше поредната мярка на Вашингтон за повишаване на натиска върху правителството на Николас Мадуро и с него се нанася пряк удар по неговия основен приходоизточник – нефта.

Вчера журналиста Тъкър Карлсън заяви, че се очаква Тръмп да обяви война на Венецуела, като това щяло да се случи по време на планирано обръщение към нацията.

Карлсън обсъди в подкаста "Judging Freedom" нарастващото напрежение с Венецуела заради ударите по предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици. Според Карлсън членовете на Конгреса са били информирани за плановете на Тръмп.

ОЩЕ: САЩ атакуваха три плавателни съда в Тихия океан

Блокираха Тръмп

Междувременно републиканците, които имат мнозинство в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, отхвърлиха предложения за текстове на решения, внесени от демократите, които имаха за цел да ограничат правомощията на Тръмп да използва военна сила срещу наркокартелите и народа на Венецуела.

ОЩЕ: "Искаме да си го върнем": Тръмп обяви какво иска от Венецуела (ВИДЕО)

Предложеният от демократите законопроект щеше да задължи правителството "Тръмп" първо да иска одобрение от Конгреса, преди да извършва нападения срещу картели, обявени от него за терористични организации и действащи в Западното полукълбо, и преди да предприеме нападение срещу самата Венецуела.

Виолета Иванова
