Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 18 декември 2025 г. Честито!

18 декември 2025, 05:55 часа 641 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 18 декември 2025 г. Честито!

На 18 декември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Модест и Севастиян. Светителят Модест, архиепископ Йерусалимски, се родил в Севастия Кападокийска (в Мала Азия, на границата с Армения; виж Кападокия) в християнско семейство и от ранни години почувствувал влечение към строгия иночески живот. Св. Модест приел монашески постриг и по-късно бил настоятел на създадената през IV век обител на преподобния Теодосий Велики - основателя на общежитийното монашество в Палестина.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека здравето и щастието бъдат твои верни спътници в живота. Да си благословен с истински приятелства и пламена любов! Весело празнуване! 

***

Честит празник! Нека този ден бъде честит и специален, както ти си неповторим за своите близки и приятели! Нека името ти бъде споменавано с добро и да си известен с добрите си постъпки!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Църковен празник на 18 декември: Какво НЕ бива да изхвърляте и давате, носи лош късмет

 ***

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес