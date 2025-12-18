Спорт:

Бразилия помага на Болсонаро за намаляване на присъдата

18 декември 2025, 06:25 часа 287 прочитания 0 коментара
Бразилският конгрес прие законопроект за намаляване срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро. Той е осъден на 27 години и пратен в затвора миналия месец за опит за държавен преврат, предаде Франс прес. Предложеният текст, който бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган, предвижда присъдата да бъде намалена на две години и четири месеца. Сегашният ляв бразилски държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва обаче може да наложи вето.

Опитват се да го измъкнат от затвора и заради операция

Снимка: Getty images

Адвокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро поискаха от Върховния съд да позволи клиентът им да влезе в болница, за да бъде опериран, показват документи, с които се е запознала Франс прес. "Всички нови документи, представени наскоро, описват значително влошаване на здравословното състояние" на 70-годишния Болсонаро и изискват "незабавното му постъпване в болница".

Адвокатите искат разрешение той да бъде прехвърлен в болница в столицата Бразилия, за да се подложи на спешна двойна операция: "анестетичен блок на френичния нерв", за да спре упорито хълцане, и лечение на ингвинална херния.

Болсонаро, който беше поставен под домашен арест между август и ноември, влезе в затвора няколко дни преди насрочената дата заради опит да повреди електронната си гривна. Той се намира в централата на Федералната полиция в Бразилия. Поставен е в малка килия, оборудвана с минибар, климатик и телевизор, и има право два дни в седмицата да има свиждане с децата си и съпругата си.

Бившият президент има трайни поражения, след като беше намушкан в стомаха по време на митинг от президентската кампания през 2018 г. В молбата си адвокатите припомнят многобройните операции, на които той е трябвало да се подложи, последната - от април тази година. 

Според медицински документи Болсонаро страда от рефлукс и пристъпи на хълцане, които са довеждали до задух и припадъци. 

Антон Иванов
