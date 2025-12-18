Преврат във Франция, Макрон може да е застрелян: ИИ фалшиво видео привлече десетки милиони гледания

Видеоклип за предполагаем преврат във Франция, генериран от изкуствен интелект, натрупа 13 милиона гледания само за няколко дни. Видеото се превърна в огромна вълна от гледания специално във Facebook, но не само в тази социална мрежа това беше хит.

Какво накратко представлява видеото? Уж репортер (жена) от несъществуващия телевизионен канал "Live 24" обяви, че френският президент Еманюел Макрон и назначеното от него френско правителство са били свалени от власт. В "репортажа" дори се казва как Макрон може би е бил застрелян, на фона на летящ хеликоптер и войник с автоматично оръжие в ръце.

Дори след официални изявления на френския президент, че това е лъжа, "Мета" отказа да премахне фалшивото видео, заявявайки, че то не нарушава "условията за ползване" на платформата.

Възможностите на ИИ вече започват да стават все по-плашещи що се отнася особено до информационната сфера. А развитието на технологията не спира.

