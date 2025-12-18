Любопитно:

Преврат във Франция, Макрон може да е застрелян: ИИ фалшиво видео привлече десетки милиони гледания

18 декември 2025, 06:18 часа 467 прочитания 0 коментара
Преврат във Франция, Макрон може да е застрелян: ИИ фалшиво видео привлече десетки милиони гледания

Видеоклип за предполагаем преврат във Франция, генериран от изкуствен интелект, натрупа 13 милиона гледания само за няколко дни. Видеото се превърна в огромна вълна от гледания специално във Facebook, но не само в тази социална мрежа това беше хит.

Още: Илюзията за безкраен растеж: Ще се спука ли балонът на изкуствения интелект?

Какво накратко представлява видеото? Уж репортер (жена) от несъществуващия телевизионен канал "Live 24" обяви, че френският президент Еманюел Макрон и назначеното от него френско правителство са били свалени от власт. В "репортажа" дори се казва как Макрон може би е бил застрелян, на фона на летящ хеликоптер и войник с автоматично оръжие в ръце.

Дори след официални изявления на френския президент, че това е лъжа, "Мета" отказа да премахне фалшивото видео, заявявайки, че то не нарушава "условията за ползване" на платформата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Възможностите на ИИ вече започват да стават все по-плашещи що се отнася особено до информационната сфера. А развитието на технологията не спира.

Още: Откриха първия вирус, създаден с изкуствен интелект

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Франция Изкуствен интелект преврат фалшиви новини AI ИИ фалшиво видео
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес