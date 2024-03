Байдън: Ако САЩ се отдръпне от Украйна, Европа е изложена на риск

Още: Пентагонът може да извади милиони за оръжия за Украйна, но парите са нищожни

По думите му Владимир Путин напредва, а Украйна може да се защити с още помощ, подчерта Байдън и изказването му беше посрещнато с овации.

Американският държавен глава също обеща, че Съединените щати имат траен ангажимент към НАТО и европейската сигурност.

“We have to stand up to Putin. To congress I say, sent me this bipartisan security bill! If we walk away, Ukraine, Europe and the free world will be at risk. My message to Putin is: we will not walk away,” Joe Biden said pic.twitter.com/QDjuWZQRsb