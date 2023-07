Байдън иска за по-евтин интернет в САЩ

„Работим с доставчиците на интернет услуги, за да намалим цените за американците, които се борят с плащанията“, написа американският президент.

Той обърна внимание, че това е част от Програмата за достъпна свързаност, която в момента помага на 19 милиона семейства.

We’re working with internet service providers to bring down prices for Americans struggling with payments.



It's called the Affordable Connectivity Program, and right now, it's helping 19 million families.