Радомир без вода, хората недоволстват

14 август 2025, 07:49 часа 356 прочитания 0 коментара
Проблеми с водата в Радомир. Жители на града казват, че ВиК–Перник прекъсва водоподаването всяка вечер за над 8 часа и допълнително през деня, без предварително предупреждение и без обявен режим. На празници водата спира напълно, понякога за повече от 48 часа. Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника, както и риск за здравето заради липса на елементарни хигиенни условия.  Хората настояват този "воден тормоз" да спре незабавно.

Защо няма вода?

От ВиК-Перник отговориха, че причината е изгоряла помпа, която град Радомир трябва да закупи.

"За трети път последната година помпата аварира. Вкарахме докладна в общинския съвет, при аварийна ситуация да бъде закупена от общината. При условие, че ВиК е търговско дружество и би трябвало това да е тяхно задължение. Предприехме тази инициатива, за да не страдат жителите. Направена е организация и се надявам до края на деня в петък да бъде подменена", обясни кметът Кирил Стоев в ефира на Нова телевизия.

"Проблемът е в морално остарялата мрежа, която е на повече 60-70 години. Ако се разходите в момента в града, ще видите 50 аварии", допълни той.

"Подали сме много предложения към Закона за държавния бюджет и общинската инвестиционна програма за подмяна на водопроводната мрежа на средна и висока зона. Едновременно с това сме в момента в проучване и проектиране на един транзитен водопровод, който е между средна и висока зона, за да бъде обезпечена висока зона. Случи ли се това, съм сигурен, че няма да има повече режим във висока зона, но все пак отнема време", каза кметът.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
