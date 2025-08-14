Радомир без вода, хората недоволстват

Проблеми с водата в Радомир. Жители на града казват, че ВиК–Перник прекъсва водоподаването всяка вечер за над 8 часа и допълнително през деня, без предварително предупреждение и без обявен режим. На празници водата спира напълно, понякога за повече от 48 часа. Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника, както и риск за здравето заради липса на елементарни хигиенни условия. Хората настояват този "воден тормоз" да спре незабавно.

Защо няма вода?

От ВиК-Перник отговориха, че причината е изгоряла помпа, която град Радомир трябва да закупи.

"За трети път последната година помпата аварира. Вкарахме докладна в общинския съвет, при аварийна ситуация да бъде закупена от общината. При условие, че ВиК е търговско дружество и би трябвало това да е тяхно задължение. Предприехме тази инициатива, за да не страдат жителите. Направена е организация и се надявам до края на деня в петък да бъде подменена", обясни кметът Кирил Стоев в ефира на Нова телевизия.

"Проблемът е в морално остарялата мрежа, която е на повече 60-70 години. Ако се разходите в момента в града, ще видите 50 аварии", допълни той.

"Подали сме много предложения към Закона за държавния бюджет и общинската инвестиционна програма за подмяна на водопроводната мрежа на средна и висока зона. Едновременно с това сме в момента в проучване и проектиране на един транзитен водопровод, който е между средна и висока зона, за да бъде обезпечена висока зона. Случи ли се това, съм сигурен, че няма да има повече режим във висока зона, но все пак отнема време", каза кметът.