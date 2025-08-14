Войната в Украйна:

14 август 2025, 07:49 часа 305 прочитания 0 коментара
Летните вируси: Лекар съветва да не се самолекуваме

Пациентите подценяват заболяването или са склонни да се самолекуват. Самолечението не е нещо, което ние препоръчваме. Това каза в сутрешния блок на БНТ д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар. Тя заяви, че общопрактикуващите лекари се безпокоят от огромното желание на пациентите да се лекуват с антибиотик, независимо, че заболяването е вирусно и по ни какъв начин не се поддава на антибиотика. Д-р Николова обърна внимание, че се създава антибиотична резистентност и когато наистина има нужда да се приложи антибиотична терапия - тя няма да бъде ефективна.

Антибиотиците и електронната рецепта

Тя разказа, че в практиката пациентите се самолекуват с антибиотик, въпреки електронната рецепта. 

"Когато изпишем антибиотична терапия - пациентът обикновено не я пие във времето, пие четири дни, докато се почувства добре. Остават едни антибиотици и при следващо заболяване - започва терапия с останалите таблетки. За съжаление няма вълшебни лекарства - това, което за вас е било добро при предходното заболяване, може да не помогне при новото", обясни тя. 

Ковид или грип - какво има още през лятото?

Д-р Николова заяви, че всяка инфекция, която се предава по въздушно-капков път, се разпространява лесно.

"Грип няма. Ковид ще си същестувва още години, ние обясняваме, че това заболяване няма да изчезне напълно. Към този момент пациентите, които са с положителни проби, имат леко протичане на заболяването, не наблюдаваме усложнения. Бих казала хората да летуват спокойно. Когато са на открито и на слънце - заболяванията се предават много по-трудно и това е времето, в което да се закаляваме", посочи още д-р Николова. ОЩЕ: Летен вирус с диария: Проф. Кантарджиев съветва майките как да се справят

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
антибиотици електронна рецепта летни вируси Ковид доктор Гергана Николова
