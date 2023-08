Байдън се похвали с икономика с чиста енергия

Поводът за думите му е Законът за намаляване на инфлацията.

Според него този закон стимулира местното производство на слънчеви панели и вятърни турбини, като стимулира американското производство и създава добре платени работни места в САЩ. Припомняме, че наскоро Байдън се похвали с 3% инфлация, която е най-ниската в САЩ от 2 години. ОЩЕ: Байдън се похвали с 3% инфлация

The Inflation Reduction Act incentivizes the domestic production of solar panels and wind turbines, boosting American manufacturing and creating good-paying American jobs.



We’re building a clean energy economy. pic.twitter.com/V6EvfCPQfj