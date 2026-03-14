Без ток и горива: Кубинците се разяриха и подпалиха офис на комунистическата партия (ВИДЕО)

14 март 2026, 12:37 часа 284 прочитания 0 коментара
В кубинския град Морон избухнаха протести на фона на влошаващата се криза за горива и продължаващите прекъсвания на електрозахранването в страната. Ситуацията ескалира, когато протестиращите подпалиха централата на Комунистическата партия на Куба.

Според местни медии демонстранти са се събрали в Морон, за да протестират срещу спиранията на тока и липсата на горива. По време на демонстрацията някои участници подпалиха местния офис на управляващата Комунистическата партия на Куба.

При инцидента е имало и стрелба. Независимият журналист Гийермо Родригес Санчес съобщи, че полицай е стрелял с оръжието си, прострелвайки млад мъж.

На кадрите се вижда как няколко местни жители изнасят ранения млад мъж от мястото на инцидента, за да му окажат първа помощ, докато напрежението в района расте.

Родригес Санчес сподели и допълнителни видеоклипове, показващи демонстранти, хвърлящи горящи предмети по централата на Комунистическата партия, докато пламъците в крайна сметка не поглъщат сградата.

Криза за ток и горива

Кубинската електропреносна мрежа под сериозно напрежение заради намаляващите запаси от гориво и технически проблеми в големите електроцентрали. Спирането или неизправността на ключови съоръжения, съчетани с ограничения внос на петрол, причиниха мащабни прекъсвания на електрозахранването, засягащи милиони хора.

Президентът Мигел Диас-Канел призна, че резервите от дизел и гориво в страната са намалели рязко през последните месеци, което е допринесло за нестабилността на електропреносната мрежа и продължителните спирания на тока.

Междувременно Куба е започнала преговори с правителството на САЩ, съобщи президентът. Това е бил неизбежен ход, тъй като петролната блокада, наложена от американския държавен глава Доналд Тръмп, тласка комунистическа Куба към все по-дълбока икономическа криза.

"Тези разговори целят намирането на решения чрез диалог и изглаждане на двустранните различия, които имаме помежду си", заяви Диас-Канел.

Кубинският президент заяви, че се надява, че преговорите ще отдалечат двамата дългогодишни съперници от конфронтацията.

 

Десислава Любомирова Отговорен редактор
