Без ток и горива: Кубинците се разяриха и подпалиха офис на комунистическата партия (ВИДЕО)

В кубинския град Морон избухнаха протести на фона на влошаващата се криза за горива и продължаващите прекъсвания на електрозахранването в страната. Ситуацията ескалира, когато протестиращите подпалиха централата на Комунистическата партия на Куба.

При инцидента е имало и стрелба. Независимият журналист Гийермо Родригес Санчес съобщи, че полицай е стрелял с оръжието си, прострелвайки млад мъж.

На кадрите се вижда как няколко местни жители изнасят ранения млад мъж от мястото на инцидента, за да му окажат първа помощ, докато напрежението в района расте.

Родригес Санчес сподели и допълнителни видеоклипове, показващи демонстранти, хвърлящи горящи предмети по централата на Комунистическата партия, докато пламъците в крайна сметка не поглъщат сградата.

Cuba has its own atmosphere — there, protesters are burning Communist Party offices 🔥✊



The country is experiencing ongoing exhausting blackouts. People sometimes go without electricity for more than 20 hours.



Криза за ток и горива

Кубинската електропреносна мрежа под сериозно напрежение заради намаляващите запаси от гориво и технически проблеми в големите електроцентрали. Спирането или неизправността на ключови съоръжения, съчетани с ограничения внос на петрол, причиниха мащабни прекъсвания на електрозахранването, засягащи милиони хора.

Президентът Мигел Диас-Канел призна, че резервите от дизел и гориво в страната са намалели рязко през последните месеци, което е допринесло за нестабилността на електропреносната мрежа и продължителните спирания на тока.

Междувременно Куба е започнала преговори с правителството на САЩ, съобщи президентът. Това е бил неизбежен ход, тъй като петролната блокада, наложена от американския държавен глава Доналд Тръмп, тласка комунистическа Куба към все по-дълбока икономическа криза.

"Тези разговори целят намирането на решения чрез диалог и изглаждане на двустранните различия, които имаме помежду си", заяви Диас-Канел.

Кубинският президент заяви, че се надява, че преговорите ще отдалечат двамата дългогодишни съперници от конфронтацията.

