Складовете са празни: САЩ предупредиха Европа за забавяне на оръжейни доставки

Вашингтон е предупредил европейските си съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, да очакват значителни забавяния в доставките на американски оръжия, тъй като бързат да попълни запасите, изчерпани от войната в Иран. Това пише Financial Times, цитирайки девет души, запознати с въпроса. Пентагонът е информирал държавите да очакват сериозни забавяния, засягащи няколко ракетни системи. Може да има и забавяния на доставките за Азия.

Европа на заден план

Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавянията са лоша новина и за Украйна на фона на опасенията относно продължаващата подкрепа на САЩ след четири години война след пълномащабното нахлуване на Русия.

Очаква се забавянията да засегнат боеприпасите за "Хаймарс", "Насамс" и други ракетни системи. "Хаймарс", използвани в Украйна, са ракетни системи с висока мобилност, докато "Насамс" са ракетни системи земя-въздух със среден обсег.

Пентагонът заяви, че "внимателно оценява новите заявки за оборудване от партньорите, както и съществуващите случаи на трансфер на оръжия, за да осигури съответствие с оперативните нужди", но отказа да предостави допълнителни подробности, позовавайки се на "оперативно чувствителния характер на тези въпроси".

Забавянията идват в напрегнат момент в трансатлантическите отношения. Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро критикува съюзниците си, че не правят повече в подкрепа на усилията на САЩ в кампанията срещу Иран. Някои експерти отбелязаха, че забавянията не са предназначени да накажат Европа, а отразяват опасенията на САЩ относно собствените им запаси.

В петък Тръмп отхвърли опасенията относно запасите, като каза: "По целия свят имаме запаси и можем да ги вземем, ако имаме нужда от тях".

Експерти по сигурността казват, че съюзниците на САЩ в Азия също трябва да се подготвят за забавяния. Държави като Япония и Южна Корея разчитат на различни видове американско оръжие, включително ракети-прехващачи Patriot, за своята отбрана.