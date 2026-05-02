Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп заобиколи Конгреса и прави оръжейни сделки за милиарди с арабските държави и Израел

02 май 2026, 21:07 часа
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Тръмп заобиколи Конгреса и прави оръжейни сделки за милиарди с арабските държави и Израел

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заобиколи прегледа от Конгреса и одобри военни продажби на съюзници от Близкия изток на стойност над 8,6 милиарда долара, съобщава Reuters. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че "извънредна ситуация" изисква спешни доставки и отмени задължителния процес на одобрение.

За какви точно сделки става въпрос? Одобрените включват:

  • Поддръжка на системи за противовъздушна отбрана Patriot за Катар на стойност 4,01 милиарда долара, както и доставка на усъвършенствани системи за прецизно унищожаване (APKWS) на стойност 992,4 милиона долара.
  • Продажбата на интегрирана система за бойно командване на Кувейт за 2,5 милиарда долара и APKWS на Израел на стойност 992,4 милиона долара.
  • ОАЕ ще получат APKWS на стойност 147,6 милиона долара.

Доставчикът на APKWS е BAE Systems, докато Northrop Grumman ще е компанията, която "покрива" сделката с Кувейт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Израел Кувейт Катар Patriot оръжейни системи APKWS
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес