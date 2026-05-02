Тръмп заобиколи Конгреса и прави оръжейни сделки за милиарди с арабските държави и Израел

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заобиколи прегледа от Конгреса и одобри военни продажби на съюзници от Близкия изток на стойност над 8,6 милиарда долара, съобщава Reuters. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че "извънредна ситуация" изисква спешни доставки и отмени задължителния процес на одобрение.

За какви точно сделки става въпрос? Одобрените включват:

Поддръжка на системи за противовъздушна отбрана Patriot за Катар на стойност 4,01 милиарда долара, както и доставка на усъвършенствани системи за прецизно унищожаване (APKWS) на стойност 992,4 милиона долара.

Продажбата на интегрирана система за бойно командване на Кувейт за 2,5 милиарда долара и APKWS на Израел на стойност 992,4 милиона долара.

ОАЕ ще получат APKWS на стойност 147,6 милиона долара.

Доставчикът на APKWS е BAE Systems, докато Northrop Grumman ще е компанията, която "покрива" сделката с Кувейт.

