Битка с рака: Бразилският президент започва лъчетерапия

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва започна превантивна лъчетерапия, след като лекарите откриха и отстраниха ранен стадий на рак на кожата на скалпа му миналия месец. 80-годишният лидер ще се подложи на 15 сеанса лъчетерапия, но ще може да продължи да работи нормално.
„Решено беше да се продължи с допълнително лечение с превантивна, повърхностна лъчетерапия на скалпа“, съобщиха лекарите от болницата в медицинска бележка.
Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva has begun preventive radiation treatment after doctors found and removed an early-stage skin cancer lesion on his scalp last month.— Clash Report (@clashreport) May 26, 2026
Doctors said the 80-year-old leader will undergo 15 radiotherapy sessions but can continue working… pic.twitter.com/KgFwFkekzX
Очаква се Лула да се кандидатира за четвърти непоследователен мандат през октомври и в момента води пред десния претендент Флавио Болсонаро в няколко социологически проучвания за потенциален втори тур.
Той е най-възрастният действащ президент на Бразилия и е имал някои здравословни проблеми, включително спешни операции през 2024 г. за лечение и предотвратяване на кървене в главата. Лула е лекуван от рак на гърлото през 2011 г.