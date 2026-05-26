Битка с рака: Бразилският президент започва лъчетерапия

26 май 2026, 11:01 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва започна превантивна лъчетерапия, след като лекарите откриха и отстраниха ранен стадий на рак на кожата на скалпа му миналия месец. 80-годишният лидер ще се подложи на 15 сеанса лъчетерапия, но ще може да продължи да работи нормално.

„Решено беше да се продължи с допълнително лечение с превантивна, повърхностна лъчетерапия на скалпа“, съобщиха лекарите от болницата в медицинска бележка.

Очаква се Лула да се кандидатира за четвърти непоследователен мандат през октомври и в момента води пред десния претендент Флавио Болсонаро в няколко социологически проучвания за потенциален втори тур.

Той е най-възрастният действащ президент на Бразилия и е имал някои здравословни проблеми, включително спешни операции през 2024 г. за лечение и предотвратяване на кървене в главата. Лула е лекуван от рак на гърлото през 2011 г.

Виолета Иванова Редактор
