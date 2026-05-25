Тръмп: Или ще има добра сделка с Иран, или никаква

„Преговорите с Ислямска република Иран напредват добре! Или ще има само добра сделка за всички, или никаква сделка“, потвърди отново президентът на САЩ в платформата Truth Social, призовавайки Саудитска Арабия и Катар да подпишат споразуменията „Авраам“, предаде френският вестник Le Monde. Той отправи призив към всички страни незабавно да подпишат Авраамовите споразумения. "И ако Иран подпише споразумението си с мен, като президент на Съединените американски щати, би било чест да ги видим като част от тази несравнима глобална коалиция. Близкият изток би бил обединен, могъщ и икономически силен, както може би никой друг регион по света!“, поясни Доналд Тръмп в публикацията си.

Negotiations with the Islamic Republic of Iran are proceeding nicely!



It will only be a Great Deal for all or, no Deal at all — Back to the Battlefront and shooting, but bigger and stronger than ever before — And nobody wants that!



Междувременно, The Washington Post стана поредната голяма западна медия с материал по темата. Според него, рамката на споразумението, което не е договорено твърдо, е следната:

60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, докато се договаря окончателно мирно споразумение.

Иран отваря отново Ормузкия проток в рамките на 30 дни и го разминира.

САЩ вдигат военноморската си блокада срещу иранските пристанища.

САЩ освобождават замразени ирански активи в размер на 12 милиарда долара, държани в Катар — строго предварително условие на Иран за подпис на споразумението.

Иран се ангажира на високо ниво да не се стреми към разработка на ядрени оръжия, като пълните ядрени преговори са отложени за следващата фаза.

Авраамовите споразумения

На 15 септември 2020 г. Обединените арабски емирства, Бахрейн и Израел подписаха Авраамовите споразумения във Вашингтон. Целта беше да се установят официални отношения между двата емирства от Персийския залив и еврейската държава, дипломатически триъгълник, закрепен чрез тристранно споразумение.

Позицията на Иран

По-рано Иран спомена за напредък в преговорите със Съединените щати за трайно прекратяване на войната, но отхвърли идеята за предстоящо споразумение, обвинявайки Вашингтон в непостоянство.

Междувременно днес китайският президент Си Дзинпин прие пакистанския премиер Шехбаз Шариф в Пекин, а заедно с него беше началникът на пакистанската армия Асим Мунир, който е главен посредник между Съединените щати и Иран. ОЩЕ: Меси ли се Си в преговорите: Главен посредник между САЩ и Иран отиде в Китай (ВИДЕО)