Инцидентът, който превърна пилот от Формула 1 в легенда на Параолимпийските игри

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Интересно нещо е животът. Хората прекарват по-голямата част от своя живот в планиране. Едни планират какво да правят с личния си живот, други с професионалния, но не винаги нещата се нареждат, както те са ги искали и са се надявали. Понякога се случват събития, които изцяло променят курса на живота на един човек – някои към по-добро, други към по-лошо. Днес ще ви разкажем една история за ужасяващ инцидент, който превръща пилот от Формула 1 в легенда на Параолимпийските игри.

Алекс Занарди сбъдва мечтата си да кара във Формула 1

Алесандро Леоне Занарди е роден на 23 октомври 1966-та в италианския град Болоня. Още от малък той е завладян от моторните спортове. Алекс, както всички наричат бъдещата звезда, прави своя дебют в картинг сериите, когато е едва 13-годишен. През 1988-ма Занарди достига до Италианската Формула 3, където се представя на много високо ниво. Това пък му гарантира място във Формула 3000.

През 1991-ва Алекс Занарди сбъдва мечтата си и влиза във Формула 1, след като става част от тима на Джордан за последните три състезания от сезона. През следващата кампания той преминава в отбора на Минарди, но не успява да разгърне потенциала си. През 1993-та Занарди е тест пилот на Бенетон, но решава да напусне и да опита късмета си в Лотус. Там той печели и единствената си точка във Формула 1, след като завършва на 6-та позиция в Гран При на Бразилия.

След това обаче Алекс претърпява инцидент – възрастен моторист го блъска, докато кара колело, и му чупи няколко костици на левия крак. Занарди се завръща на пистата, но по време на тренировка за Гран При на Белгия катастрофира и получава други травми, които слагат край на сезона му. През следващата кампания той е тест пилот на Лотус, но е освободен от отбора, който и без това има сериозни проблеми, както на пистата, така и извън нея.

Италианецът е любимец на американската публика

Занарди обаче не се отказва и се впуска в състезанията със спортни коли като участва в Порше Суперкъп, както и в надпревари за издръжливост на Донингтън Парк и Силвърстоун. През 1995-та Алекс решава да се премести в САЩ, където да се състезава в сериите КАРТ, чието най-известно състезание е легендарното „Индианаполис 500“.

Зад Океана италианецът се представя страхотно и печели две титли в Индикар. Той става любимец на феновете, но през 1998-ма получава обаждане от сър Франк Уилямс и се завръща във Формула 1. Вторият му престой в най-комерсиалната автомобилна надпревара обаче също не е сполучлив. Занарди остава в Уилямс до 1999-та, а след това прекратява договора си с тима.

Занарди губи и двата си крака в тежка катастрофа

Алекс Занарди се завърща в САЩ и отново сяда зад волана на Индикар. На 15 септември 2001-ва обаче се случва нещо, което завинаги променя живота на италианеца. При излизане от бокса Алекс губи контрол над колата, тя се завърта на пистата, а в нея се врязва нищо неподозиращият Алекс Талиани. Вследствие на зверския удар Занарди губи двата си крака и близо 2/3 от кръвта си. Той веднага е откаран в болница, където претърпява няколко операции.

Няколко седмици след инцидента Алекс напуска болницата и започва своето възстановяване. Лека-полека той се готви за завръщането си на пистата. Занарди опитва да се състезава с протези, но е много неудобно, а също така и изключително изтощаващо. През 2003-та той участва в Европейския шампионат за туристически автомобили като шофира със специално изработен за него волан, на който са адаптирани лостове и бутони, с които да дава газ и да натиска спирачка.

Алекс се завръща към състезанията, но има и нова страст

С времето Алекс успява да си върне формата и започва да печели състезания. Между 2005-та и 2009-та участва в Световния шампионат за туристически автомобили като стартира в общо 105 състезания, в които взима 4 победи, а общо 10 пъти се качва на подиума. Някъде по това време Занарди решава да се впусне в нова авантюра. Той започва да кара колело за инвалиди, което се задвижва с ръце от състезателите.

През 2007-ма Занарди завършва на 4-то място в състезанието за ръчни велосипеди на Нюйоркския маратон. Той продължава да тренира и през 2012-та представя Италия на Параолимпийските игри. В Лондон италианецът печели два златни медала в индивидуалните надпревари, както и сребро в отборната.

Италианецът печели четири златни медала от Параолимпийски игри

Алекс Занарди изумява света през 2014-та, когато решава да участва в състезанието Айрънмен. То включва 3,8 километра плуване, 180 километра колоездене и класически 42-километров маратон. Италианецът използва своя специален велосипед за частта с колоездене, както и инвалидна количка за частта с маратона. В крайна сметка той завършва на 272-ро място с време от 9:47:14 часа, обаче е 19-ти в категорията между 45 и 49 години.

Две години след Айрънмен Занарди отново е с италианския флаг на гърдите на Параолимпийските игри в Бразилия. В Рио де Женейро той печели още два златни и един сребърен медал за родината си. Алекс продължава да кара спортни автомобили, но вече не се състезава, а участва в различни шоу събития.

През лятото на 2020 година съдбата отново обръща гръб на Алекс Занарди. По време на състезание в Италия той губи контрол над своето параколело и се удря много тежко в насрещно движещ се камион. Той е откаран в болница, където е поставен в изкуствена кома. Възстановяването му е много бавно и мъчително, като през декември 2021-ва – 18 месеца след инцидента той успява да се прибере у дома, за да продължи своята рехабилитация.

Алекс Занарди си отиде от този свят на едва 59-годишна възраст

Алекс Занарди си отиде внезапно от този свят преди няколко дни – на 1 май 2026-та. Той почина на едва 59-годишна възраст. Семейството му не разкри причината за кончината на великия спортист, но сподели, че той си е отишъл спокойно, заобиколен от обичта на своите близки.

Така завършва историята на Алесандро Леоне Занарди. Човекът, който премина през множество несгоди, но никога не се отказа. Човекът, който загуби много, но се върна по-силен и стана легенда на Параолимпийските игри.

Поклон пред паметта на великия Алекс Занарди!

Автор: Бойко Димитров

