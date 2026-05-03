Дрон удари АЕЦ "Запорожие": Кой е отговорен?

Назначеното от Русия ръководство на окупираната Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна е информирало Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че дрон е ударил прилежаща външна лаборатория за контрол на радиационните равнища, предаде Ройтерс. Надзорният ядрен орган на ООН съобщи, че няма данни за пострадали и все още не се знае дали ударът е причинил щети по лабораторията, която се намира извън периметъра на централата, пише БТА.

Още: След руска атака: Запорожката АЕЦ e останала временно без външно захранване

Екип на МААЕ, разположен на място, е поискал достъп до лабораторията, съобщи генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, допълвайки, че подобни удари край ядрени обекти представляват риск за ядрената безопасност.

Според руските власти ударът с дрон е нанесен от украинските въоръжени сили, но централата продължава работа в обичаен режим.

Още: Напредък около АЕЦ Запорожие: Локално примирие, но докога