Украйна продължава с атаките: Порази два военни кораба и танкер, сред тях и ракетоносец

Украинската армия нанесе удар по руското пристанище Приморск и причини сериозни щети на тамошния нефтен терминал. Това съобщи президентът Володимир Зеленски. „Поредният руски кораб-носител на ракети „Калибър“ е унищожен. Генерал-майор Евгений Хмара съобщи за успешния удар срещу цели в пристанището на Приморск. Това беше съвместна операция на Службата за национална сигурност на Украйна, Силите за безпилотни системи, Силите за специални операции, Военното разузнаване и граничната охрана. Благодаря на всички вас, бойци, за съгласуваната ви работа“, обяви Зеленски

При атаката е ударен и ракетен кораб от клас „Каракурт“, заедно с патрулен катер и още един танкер от „сенчестия“ нефтен флот. Значителни щети са нанесени и на инфраструктурата на нефтения терминал. „Всеки такъв резултат допълнително ограничава военния потенциал на Русия. Аз също одобрих допълнителни, напълно оправдани ответни мерки от Службата за сигурност на Украйна срещу руските удари по нашите градове и села. Русия може да сложи край на войната си във всеки момент. Продължаването на войната само ще разшири мащаба на нашите отбранителни операции“, категоричен бе Зеленски. В предишна публикация по-рано днес украинският президент обяви, че Киев е атакувал два танкера от руския сенчест флот и в пристанище Новоросийск на Черно море.

Същевременно ситуацията в град Туапсе става все по-тежка. Властите забраниха на жените да чистят петролпни петна от плажовете. Ограничението се обяснява с „загриженост за репродуктивното здраве“. Някои доброволци също са задължени да се регистрират чрез правителствена платформа.

