Богати, по-богати, Илон Мъск: През 2023 г. милиардерите на света са се замогнали още

Това съобщи агенция "Блумбърг", цитирана от ТАСС. От там отбелязват още, че Мъск продължава да оглавява списъка на 500-те най-богати хора в света, като за това е спомогнал успехът на неговите компании "Спейс Екс" и "Тесла".

Още: Илон Мъск поиска човечеството да насели и други планети

По данни на "Блумбърг" общият капитал на 500-те най-богати предприемачи през 2023 г. се е увеличил с 1,5 трилиона долара. Основателят на американската компания "Амазон" Джеф Безос е увеличил състоянието си през тази година с над 70 млрд. долара, а ръководителят на корпорация "Мета" Марк Зукърбърг - с 80 млрд. долара.

Elon Musk is the world’s first project trillionaire pic.twitter.com/nXmZ4GbHqU