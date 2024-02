Болсонаро не го е страх от затвор: Излезе като световен шампион пред хиляди бразилци (ВИДЕО)

Крайнодесният бивш държавен глава свика митинга, след като по-рано този месец стана обект на полицейска акция, разследваща предполагаем негов опит за преврат. Той излезе пред многохилядната тълпа с тениска на националния отбор по футбол и говори около 20 минути, за да се защити, докато напомняше за своя мандат през 2019-2022 г.

Той се въздържа от нападки срещу стари врагове и Върховния съд. Преди събитието съюзниците му изразиха загриженост, че всякакви словесни реакции срещу бразилските власти или институции могат да го вкарат в още по-тежка ситуация, пише "Ройтерс".

Паспортът на Болсонаро беше конфискуван и той бе обвинен, че е редактирал проект на указ за отмяна на изборните резултати, оказвал е натиск върху военни началници да се присъединят към опит за преврат и е планирал да вкара в затвора съдия от Върховния съд след изборната си загуба от левия президент Луис Инасио Лула да Силва през 2022 г.

Поддръжниците на Болсонаро - популист, често сравняван с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп - нахлуха и разграбиха президентския дворец, Върховния съд и Конгреса на Бразилия, призовавайки за военен преврат на 8 януари 2023 г., седмица след встъпването в длъжност на Лула.

Сега Болсонаро отхвърли обвиненията и заяви, че е "преследван", като добави, че проектът за указ се основава на Конституцията. Той също така призова за амнистия на хората, които са участвали в бунта от 8 януари.

"Превратът е изкарване на танкове по улиците, оръжия, конспирация. Това не се е случило в Бразилия", каза Болсонаро. "Това, което искам, е умиротворяване. Да заличим миналото и да намерим начин да живеем в мир".

Крайнодесният лидер произнесе речта си върху камион, заобиколен от поддръжници, облечени в зелено и жълто, много от които носеха и израелски знамена.

Лула е в разгара на дипломатически спор с Израел заради коментарите си, в които сравни войната на израелската армия в Газа с нацисткия геноцид по време на Втората световна война.

Болсонаро, който миналата седмица заяви, че твърденията на левия президент са "престъпни", също развя израелско знаме.

