Заради неверни твърдения: Мелания Тръмп заплаши Байдън син с дело за над 1 млрд. долара

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заплаши да съди Хънтър Байдън за над 1 милиард долара, след като той заяви, че е била запозната със съпруга си от осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщи BBC. Адвокатите ѝ, които действат от нейно име, определиха твърдението като "невярно, злепоставящо, клеветническо и подстрекателно". Байдън, син на бившия президент Джо Байдън, направи коментара в интервю по-рано този месец, в което остро критикува миналите връзки на Доналд Тръмп с Епстийн.

В писмо до адвокат на Хънтър Байдън, първата дама настоява той да оттегли думите си и да се извини, в противен случай ще последва съдебен иск за "над 1 милиард долара обезщетение". В него се казва, че Мелания е претърпяла "огромни финансови и репутационни щети" заради повтореното твърдение. Писмото обвинява Байдън и в "дългогодишна практика да използва имената на други хора" за лична изгода.

Твърденията на Байдън син

В интервю с режисьора Андрю Калахан, Байдън твърди, че неиздадени документи, свързани с Епстийн, ще "замесят" Доналд Тръмп, и казва: "Епстийн запозна Мелания с Тръмп – връзките са толкова дълбоки и широки". Част от твърдението е приписано на журналиста Майкъл Уолф, автор на критична биография за президента. В интервю за Daily Beast Уолф казал, че първата дама е познавала общ познат на Епстийн и Тръмп при срещата със съпруга си. След адвокатско писмо от страна на Мелания, изданието оттегли статията и се извини.

Няма доказателства, че Мелания и Доналд Тръмп са били запознати от Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше процес. В писмото на адвокатите на първата дама се казва, че Байдън се е основавал на вече премахната статия, описана като "невярна и клеветническа".

От офиса на Мелания заявиха, че се предприемат действия за незабавни опровержения и извинения от всички, които разпространяват "злонамерени, клеветнически лъжи".

Според профил в Harper's Bazaar от януари 2016 г., Мелания се е запознала с Доналд Тръмп през ноември 1998 г. на парти, организирано от основателя на модна агенция. Тогава тя отказала да му даде телефонния си номер, защото бил "с дама". По онова време Тръмп вече бил разделен с втората си съпруга Марла Мейпълс, от която се развел през 1999 г., а първият му брак с Ивана Тръмп бил от 1977 до 1990 г.

Писмото идва на фона на натиск върху Белия дом да публикува така наречените "досиета на Епстийн" – неиздадени документи от разследването срещу осъдения педофил. Преди преизбирането си Тръмп обеща, че ще ги разкрие, но през юли ФБР и Министерството на правосъдието заявиха, че не съществува "инкриминиращ" списък с клиенти на Епстийн.