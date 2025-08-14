Повтаряне на един и същи клас: По-скоро полезно според експерти

Възможността за повтаряне на един и същи клас коментираха в сутрешния блок на БНТ Юлиан Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" и директорът на Първа английска гимназия Александър Чакмаков. Двамата по-скоро са "за" тази възможност. Юлиан Петров обаче изтъкна, че не става въпрос за многократно повтаряне на един и същи клас, както е било в миналото, а за еднократно в случаите, когато материалът не е бил усвоен и посочи, че такъв е примерът и в Европа.

От своя страна директорът на Първа английска гимназия направи аналогия с Правилника за движение по пътищата и новите шофьори и отчете, че не може там да сме така чувствителни, а когато става въпрос за училищно образование - не.

Добродетелите

Добродетелите са дефицит на българската образователна система", коментира Юлиан Петров. Според директора на Първа английска гимназия Александър Чакмаков изключително важно за дисциплинаната в училище да се говори с положителни и топли думи за българския учител. ОЩЕ: Най-актуалните AI практики вече са част от обновената програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital

Езиците

Юлиан Петров каза, че има намаляване на фокуса върху езиците за сметка на математиката и другите природни науки, докато директорът на Първа английска гимназия в София смята, че езикът е в основата на изграждането на учениците за бъдещето.

"Истината е, че езиковото образование има своето място. Винаги сме били за пример в световен мащаб за учене на чужд език. Например в английската гимнази явсички предмети са на чужд език", каза още Чакмаков. ОЩЕ: Предлагат затягане на контрола при ученическите екскурзии