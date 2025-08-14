Откриха останки от кит, обитавал моретата преди 26 млн. години

Австралийски учени попаднаха на останки на кит с остри зъби, който е обитавал моретата преди 26 милиона години. Музеите „Виктория“ в Мелбърн са реконструирали вида на базата на останки от изключително добре запазен череп, намерен през 2019 г. в окръг Сърф Коуст, югозападната част на щата Виктория, съобщи АФП.

Учените открили „бърз хищник с остри зъби, който бил с размерите на делфин“.

„Става дума за малък кит с големи очи и уста, пълна с остри зъби“, казва изследователят Руди Дънкан. „Представете си беззъб кит, подобен на акула – малък и измамно симпатичен, но определено не безвреден“, допълва той.

„Този фосил ни дава представа как древните китове са пораснали и са се развивали и как еволюцията е оформила телата им, докато те са се адаптирали към морския живот“, казва палеонтологът Ерик Фицджералд, оглавяващ проучването, публикувано в научното издание Zoological Journal of the Linnean Society.

