Лайфстайл:

Джефри Епстийн не е умрял от това, което си мислим. Нова версия поражда въпроси

14 февруари 2026, 17:59 часа 268 прочитания 0 коментара
Джефри Епстийн не е умрял от това, което си мислим. Нова версия поражда въпроси

Джефри Епстийн, опозореният финансист, обвинен във федерални престъпления за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, беше намерен мъртъв в килия в затвора в Ню Йорк през 2019 г. Години по-късно съмненията относно заключението за самоубийство продължават. Д-р Майкъл Баден, съдебният патолог, който наблюдаваше аутопсията на Епстийн от името на семейството му, поднови съмненията си относно официалното заключение за самоубийство. В интервю за "The Telegraph" Баден заяви, че според него Епстийн най-вероятно е умрял от удушаване, а не от обесване.

Снимка: Getty Images

"Моето мнение е, че смъртта му най-вероятно е била причинена от удушаване, а не от обесване", каза Баден пред вестника. "Предвид цялата налична информация е необходимо да се проведе допълнително разследване на причината и начина на смъртта".

Вярна ли е официалната версия

Епстийн беше намерен мъртъв в килията си през 2019 г., докато чакаше процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Медицинската служба на Ню Йорк постанови, че смъртта е самоубийство чрез обесване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Въпреки че Баден не е извършил аутопсията сам, той е присъствал като наблюдател. Той заяви, че по време на прегледа и той, и медицинският експерт са се съгласили, че е необходима повече информация, за да се определи причината и начинът на смъртта.

Още: Братът на Ружа Игнатова се появи в "Досиетата Епстийн"

Баден описа професионалното си заключение през 2019 г. като "неубедително". Въпреки това, само пет дни след издаването на смъртния акт на Епстрийн в очакване на по-нататъшно разследване, тогавашният главен съдебен лекар д-р Барбара Сампсън постанови, че смъртта е самоубийство. Сампсън последователно се придържа към заключенията си. Баден заяви пред "The Telegraph", че тя не е присъствала по време на аутопсията.

Три фрактури на шията и нови въпроси

Снимка: Getty Images

Официалният доклад за аутопсията документира три фрактури на шията на Епстийн: една на лявата хиоидна кост и две на щитовидния хрущял. Баден заяви, че в 50-годишната си кариера никога не е виждал три фрактури на шията в случай на самоубийство чрез обесване – включително при смъртта на затворници в нюйоркските затвори, пише MSN.

Още: Сексуалната пирамида на Епстийн: Признателни рускини осигурявали момичета (СНИМКИ)

През август 2019 г. той заяви пред "Fox News", че "доказателствата сочат по-скоро убийство, отколкото самоубийство". Адвокатите на Епстрийн също заявиха, че "не са доволни" от заключенията на съдебния лекар, съобщи "The Telegraph".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Самоубийство смърт Джефри Епстийн
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес