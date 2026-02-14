Джефри Епстийн не е умрял от това, което си мислим. Нова версия поражда въпроси

Джефри Епстийн, опозореният финансист, обвинен във федерални престъпления за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, беше намерен мъртъв в килия в затвора в Ню Йорк през 2019 г. Години по-късно съмненията относно заключението за самоубийство продължават. Д-р Майкъл Баден, съдебният патолог, който наблюдаваше аутопсията на Епстийн от името на семейството му, поднови съмненията си относно официалното заключение за самоубийство. В интервю за "The Telegraph" Баден заяви, че според него Епстийн най-вероятно е умрял от удушаване, а не от обесване.

Снимка: Getty Images

"Моето мнение е, че смъртта му най-вероятно е била причинена от удушаване, а не от обесване", каза Баден пред вестника. "Предвид цялата налична информация е необходимо да се проведе допълнително разследване на причината и начина на смъртта".

Вярна ли е официалната версия

Епстийн беше намерен мъртъв в килията си през 2019 г., докато чакаше процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Медицинската служба на Ню Йорк постанови, че смъртта е самоубийство чрез обесване.

Снимка: Getty Images

Въпреки че Баден не е извършил аутопсията сам, той е присъствал като наблюдател. Той заяви, че по време на прегледа и той, и медицинският експерт са се съгласили, че е необходима повече информация, за да се определи причината и начинът на смъртта.

Баден описа професионалното си заключение през 2019 г. като "неубедително". Въпреки това, само пет дни след издаването на смъртния акт на Епстрийн в очакване на по-нататъшно разследване, тогавашният главен съдебен лекар д-р Барбара Сампсън постанови, че смъртта е самоубийство. Сампсън последователно се придържа към заключенията си. Баден заяви пред "The Telegraph", че тя не е присъствала по време на аутопсията.

Три фрактури на шията и нови въпроси

Снимка: Getty Images

Официалният доклад за аутопсията документира три фрактури на шията на Епстийн: една на лявата хиоидна кост и две на щитовидния хрущял. Баден заяви, че в 50-годишната си кариера никога не е виждал три фрактури на шията в случай на самоубийство чрез обесване – включително при смъртта на затворници в нюйоркските затвори, пише MSN.

През август 2019 г. той заяви пред "Fox News", че "доказателствата сочат по-скоро убийство, отколкото самоубийство". Адвокатите на Епстрийн също заявиха, че "не са доволни" от заключенията на съдебния лекар, съобщи "The Telegraph".