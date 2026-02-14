САЩ унищожиха кораб в Карибско море (ВИДЕО)

Лайфстайл:

САЩ нанесоха пореден удар по плавателен съд в Карибско море. При нападението са загинали трима души, съобщиха от Южното командване на САЩ. „Разузнаването потвърди, че плавателният съд е следвал известни маршрути за трафик на наркотици в Карибския регион и е участвал в операции за трафик на наркотици“, се посочва в изданието.

"От кухнята": САЩ ще пращат Мадуро при Путин или Ердоган, разширяват военното присъствие в Латинска Америка

Припомняме, че на 15 януари 2026 г. американската брегова охрана задържа шести санкциониран петролен танкер в Карибско море - част от кампанията, с която САЩ целят да спрат износа на венецуелски нефт в режим на наложена блокада. Конфискуван е плавателният съд Veronica ("Вероника"). Операцията се е състояла преди зазоряване. Мисията, ръководена от съвместната оперативна група Southern Spear ("Южно копие") - с участието на морски пехотинци и моряци, излетели от самолетоносача USS Gerald R. Ford - е преминала без инциденти, съобщават от американското Южно командване.

Още: САЩ конфискуваха шести санкциониран танкер, нарушил блокадата на Тръмп за Венецуела (ВИДЕО)

"Чрез операция „Южно копие“ Министерството на отбраната е непоколебимо в мисията си да смаже незаконната дейност в Западната полусфера в партньорство с Американската брегова охрана, чрез Министерството на вътрешната сигурност и Министерството на правосъдието", се казваше в съобщението.

"Южно копие": САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

