Братът на Ружа Игнатова се появи в "Досиетата Епстийн"

Името на брата на криптокралицата Ружа Игнатова - Константин се появи в "Досиетата Епстийн". От публикуваният документ се вижда, че адвокатите на вече мъртвият милиардер-педофил са получили препис от изслушването на Игнатов за освобождаването му под гаранция. Причината за това е, че братът на Ружа Игнатова и осъдения за сексуални престъпления финансист са лежали по едно и също време в затвора в Ню Йорк. Константин Игнатов е сред затворниците излежаващи присъда в MCC New York, когато Джефри Епстийн е открит мъртъв в килията си.

Повдигнаха нови обвинения на "криптокралицата" Ружа Игнатова

Арестът

Припомняме, че след като Ружа Игнатова завлече хора по цял свят с над 5 милиарда долара в измамата OneCoin и се укри, Константин беше арестуван в САЩ. Той се призна за виновен и беше осъден на 3 години за участие в измамата и пране на пари. След освобождаването му от затвора, Игнатов е още две години под домашен арест с гривна на крака, припомня BIRD.BG.

Снимка: BIRD.BG

Още: Германски разследващ: Ружа Игнатова вероятно е жива

Секс империята

Припомняме, че преди стана ясно, че архивът на Джефри Епстийн, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, разкри истинския мащаб на участието на модели от Русия и бившия Съветски съюз в секс империята на финансиста. Журналисти от "Агентство" проучиха детайлно архива, за да разберат как е работила схемата за примамване на жени за проституция и как някои от тях самите са станали помагачи на финансиста.

Сексуалната пирамида на Епстийн: Признателни рускини осигурявали момичета (СНИМКИ)