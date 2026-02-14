Войната в Украйна:

Братът на Ружа Игнатова се появи в "Досиетата Епстийн"

14 февруари 2026, 14:17 часа 349 прочитания 0 коментара
Братът на Ружа Игнатова се появи в "Досиетата Епстийн"

Името на брата на криптокралицата Ружа Игнатова - Константин се появи в "Досиетата Епстийн". От публикуваният документ се вижда, че адвокатите на вече мъртвият милиардер-педофил са получили препис от изслушването на Игнатов за освобождаването му под гаранция. Причината за това е, че братът на Ружа Игнатова и осъдения за сексуални престъпления финансист са лежали по едно и също време в затвора в Ню Йорк. Константин Игнатов е сред затворниците излежаващи присъда в MCC New York, когато Джефри Епстийн е открит мъртъв в килията си.

Повдигнаха нови обвинения на "криптокралицата" Ружа Игнатова

Арестът

Припомняме, че след като Ружа Игнатова завлече хора по цял свят с над 5 милиарда долара в измамата OneCoin и се укри, Константин беше арестуван в САЩ. Той се призна за виновен и беше осъден на 3 години за участие в измамата и пране на пари. След освобождаването му от затвора, Игнатов е още две години под домашен арест с гривна на крака, припомня BIRD.BG.

Снимка: BIRD.BG

Още: Германски разследващ: Ружа Игнатова вероятно е жива

Секс империята

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че преди стана ясно, че архивът на Джефри Епстийн, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, разкри истинския мащаб на участието на модели от Русия и бившия Съветски съюз в секс империята на финансиста. Журналисти от "Агентство" проучиха детайлно архива, за да разберат как е работила схемата за примамване на жени за проституция и как някои от тях самите са станали помагачи на финансиста.

Сексуалната пирамида на Епстийн: Признателни рускини осигурявали момичета (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Ружа Игнатова Джефри Епстийн Константин Игнатов
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес