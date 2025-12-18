От "непокътнатата", според руснаците, подводница в Новоросийск започна да тече гориво в морето? (ВИДЕО)

Руската подводница от клас "Варшавянка" (клас "Кило" по класификацията на НАТО), ударена от морски дрон на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Новоросийск на 15 декември, явно не е непокътната, както твърдят руснаците. От нея е започнал теч на гориво и смазка в Черно море, твърди украинският активист Серхий Стерненко. Задната част на плавателния съд е частично наводнена, като според съобщенията две отделения са потънали след пробиването на корпуса.
The Russian “Varshavyanka”-class submarine hit by an SBU drone in Novorossiysk is now leaking fuel and lube into the sea according to Serhii Sternenko. Its rear section is partially flooded, with two compartments reportedly submerged after the hull was breached. This contradicts… pic.twitter.com/OXwsWKjRB8— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025
Сателитни снимки вече доказаха удара по кърмата на подводницата, разположена в най-голямото руско пристанище на Черно море. Пълният обхват на повредите не е известен, но е ясно, че взривът е бил мощен, дори да не е имало пряко попадение. Друга руска подводница е била преместена след това, но повредената остава на мястото си, става ясно от кадрите на Радио "Свобода/Свободна Европа", публикувани преди дни.
Satellite images after the SBU underwater drone explosion near a Russian submarine have been shared by Radio Svoboda.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2025
The footage shows damage likely to the stern of the submarine. The full extent of the damage isn’t clear, but the blast was powerful even without a direct hit.… pic.twitter.com/uHMptopi1a
Акцията срещу руската подводница
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе поредната уникална специална операция, като организира морска акция в Новоросийск, който е основна руска точка за износ, особено на петрол. За първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby взривиха руска подводница от клас 636.3 „Варшавянка". Според СБУ в резултат на експлозията подводницата е претърпяла критични повреди и на практика е изведена от строя.
In a historic first, Ukraine’s SBU used “Sub Sea Baby” underwater drones to strike a Russian Kilo-class submarine in Novorossiysk. The $400M vessel, armed with Kalibr cruise missiles, suffered critical damage and is now out of action. A joint op with Ukraine’s Navy. pic.twitter.com/QLvtyq1Tha— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2025
На борда са били разположени четири пускови установки за крилати ракети „Калибър“, които руснаците използват за нанасяне на удари по територията на Украйна.
В информацията от СБУ се посочва, че цената на подводница от клас „Варшавянка“ (или "Кило") е около 400 милиона щатски долара. Предвид наложените на Москва международни санкции, строителството на подобна подводница понастоящем може да струва до 500 милиона долара.
Русия отрича да има проблем, но не показва цялата подводница
Русия твърди, че подводницата, ударена от украински подводен дрон, не е повредена. Кадри, публикувани от руския военен ТВ канал "Звезда", показват, че тя плава в Новоросийск, но внимателно се избягва показването на кърмата. Също така не е ясно кога са заснети тези кадри.
🇷🇺 Russia says the 636 Varshavyanka submarine hit by a Ukrainian underwater drone is “undamaged.” Footage shows it afloat in Novorossiysk, but the stern, the reported impact zone, is carefully avoided, and it's not clear when this footage was recorded. If the sub’s fine, why not… pic.twitter.com/X8CcGFiSU7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2025
Капитан първи ранг Алексей Рульов, началник на пресслужбата на Руския черноморски флот, цитиран от ТВ "Звезда", каза следното: "Опитът на противника да саботира подводница с помощта на безпилотен подводен апарат се провали. Нито един кораб или подводница от Черноморския флот, разположени в залива на военноморската база Новоросийск, нито техните екипажи са пострадали в резултат на саботажа и функционират нормално".
