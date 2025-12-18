Любопитно:

От "непокътнатата", според руснаците, подводница в Новоросийск започна да тече гориво в морето? (ВИДЕО)

Руската подводница от клас "Варшавянка" (клас "Кило" по класификацията на НАТО), ударена от морски дрон на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Новоросийск на 15 декември, явно не е непокътната, както твърдят руснаците. От нея е започнал теч на гориво и смазка в Черно море, твърди украинският активист Серхий Стерненко. Задната част на плавателния съд е частично наводнена, като според съобщенията две отделения са потънали след пробиването на корпуса.

Сателитни снимки вече доказаха удара по кърмата на подводницата, разположена в най-голямото руско пристанище на Черно море. Пълният обхват на повредите не е известен, но е ясно, че взривът е бил мощен, дори да не е имало пряко попадение. Друга руска подводница е била преместена след това, но повредената остава на мястото си, става ясно от кадрите на Радио "Свобода/Свободна Европа", публикувани преди дни.

Акцията срещу руската подводница

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе поредната уникална специална операция, като организира морска акция в Новоросийск, който е основна руска точка за износ, особено на петрол. За първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby взривиха руска подводница от клас 636.3 „Варшавянка". Според СБУ в резултат на експлозията подводницата е претърпяла критични повреди и на практика е изведена от строя.

На борда са били разположени четири пускови установки за крилати ракети „Калибър“, които руснаците използват за нанасяне на удари по територията на Украйна.

В информацията от СБУ се посочва, че цената на подводница от клас „Варшавянка“ (или "Кило") е около 400 милиона щатски долара. Предвид наложените на Москва международни санкции, строителството на подобна подводница понастоящем може да струва до 500 милиона долара.

Русия отрича да има проблем, но не показва цялата подводница

Русия твърди, че подводницата, ударена от украински подводен дрон, не е повредена. Кадри, публикувани от руския военен ТВ канал "Звезда", показват, че тя плава в Новоросийск, но внимателно се избягва показването на кърмата. Също така не е ясно кога са заснети тези кадри.

Капитан първи ранг Алексей Рульов, началник на пресслужбата на Руския черноморски флот, цитиран от ТВ "Звезда", каза следното: "Опитът на противника да саботира подводница с помощта на безпилотен подводен апарат се провали. Нито един кораб или подводница от Черноморския флот, разположени в залива на военноморската база Новоросийск, нито техните екипажи са пострадали в резултат на саботажа и функционират нормално".

Димитър Радев
