Мелания изпревари Доналд Тръмп с документалния си филм (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп влезе в центъра на общественото внимание с първия трейлър на документалния си филм, като поглежда директно в камерата и обобщава политическото завръщане на съпруга си с четири думи: "Ето ни отново". Тийзърът на филма "Мелания", чиято премиера е насрочена за 30 януари, проследява известната с дискретността си словенско-американска бивша манекенка в момента, в който влиза в Капитолия на САЩ за втората клетва на президента Доналд Тръмп.

Лицензионната сделка на Amazon за филма възлиза на около 40 млн. долара. "The Wall Street Journal" съобщи, че Мелания Тръмп, която е и изпълнителен продуцент, ще получи 70% от тази сума – дял, който предизвика критики от нейни опоненти.

Още: Стивън Спилбърг се завръща с нов епичен научнофантастичен филм (ВИДЕО)

От Amazon MGM обещават "безпрецедентен достъп до Мелания" в документалния филм, който обхваща 20-те дни преди встъпването в длъжност през януари – от подготовката за прехода на властта до срещи при закрити врата и моменти извън официалната сцена.

Какво ще видим във филма

Снимка: Getty Images

Динамичният трейлър редува кадри на режисирана тържественост със сцени, които изглеждат умишлено неловки. Първата дама се движи из Белия дом и семейното имение във Флорида с прецизно подбрана визия – слънчеви очила, обувки на висок ток и рокля за инаугурационния бал – като същевременно се намесва, за да коригира речта на съпруга си по време на репетиция. Когато Тръмп пуска реплика за ролята си на "миротворец", тя го прекъсва с уточнението "миротворец и обединител".

Още: "Домът е там, където е сърцето“: Коледната украса на Белия дом (СНИМКИ)

Един от епизодите вече предизвика интерес заради намека за динамиката в отношенията между двамата. В луксозен офис в небостъргач Мелания се обажда, за да поздрави съпруга си за речта. "Здравей, господин президент. Поздравления", казва тя, а на въпроса му "Гледа ли я?" отговаря: "Не... ще я видя по новините".

Снимка: Getty Images

На други места кадрите показват фотосесия в Белия дом през януари, сцени от пътувания и по-интимни моменти, включително поднасяне на бяло цвете на гроб. Amazon посочва, че филмът предлага рядък поглед "в света на Мелания Тръмп", докато първата дама отново навлиза в публичния живот, с "ексклузивни кадри" от ключови срещи и лични разговори.

Още: От Марта Вашингтон до Мелания Тръмп: Как първите дами на САЩ използват модата като послание и начин за влияние

Документалният филм ще има премиера в киносалони по целия свят на 30 януари, след което ще бъде последван от съпътстваща трисерийна поредица и излъчване в стрийминг платформата Prime Video. "Мелания" е режисиран от Брет Ратнър. Това е първият му голям проект, след като през 2017 г. няколко жени го обвиниха в сексуално посегателство, припомня БГНЕС.