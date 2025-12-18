Извънземна мистерия: НЛО се появи в дома на Джеф Безос (СНИМКИ)

Основателят на Amazon Джеф Безос е направил последните щрихи по обзавеждането на семейния си дом. Нови въздушни снимки разкриват луксозните и донякъде ексцентрични удобства, разположени в готовото за нанасяне имение в Бевърли Хилс, сред които има и нещо, изглеждащо сякаш е паднало от космоса.

Изглежда, че извънземният вкус на милиардерската двойка се е пренесъл и в обзавеждането на имота. Футуристична сграда, наподобяваща НЛО, разположена близо до кактусовата градина, е сред най-впечатляващите допълнения към дома. Лъскавата инсталация напомня космическа капсула "Аполо", но какво точно се крие вътре остава неясно.

Различни медии предполагат, че необичайният обект всъщност е сауна. Конструкцията силно наподобява изработен по поръчка дизайнерски елемент от неръждаема стомана на Timothy Oulton Studio. Според сайта на студиото луксозната капсула е мащабно копие на космическата капсула на NASA "Аполо 11", което може да бъде адаптирано като частен VIP салон, работно пространство за срещи или трапезария. Цената на подобно съоръжение не е обявена, но със сигурност е "астрономическа".

Това е напълно подходящ акцент за имота на двойката. През април те отпразнуваха предстоящата си тогава сватба с междузвезден момински празник, по време на който Лорън Санчес излетя на 11-минутен космически полет с ракета на Blue Origin, заедно с приятелки като Гейл Кинг и Кейти Пери, част от изцяло женския екипаж.

Междувременно това се оказа изключително динамична година за Безос. След като изпрати Санчес в космоса, той се ожени за нея във Венеция, Италия, и изгради най-високата ограда в Бевърли Хилс. А сега двамата вече имат и впечатляващ дом, който да споделят.

Мегапалатът е в процес на строителство, откакто Безос придоби имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефън. Пет години по-късно сделката на стойност 165 милиона долара, впоследствие увеличена с още 10 милиона долара за допълнителен парцел, остава сред най-скъпите имотни сделки в историята на Лос Анджелис.

Необятно имение

В сърцето на имота, простиращ се на 10 акра, се издига триетажна основна къща в грузински стил. Имението със старовремски облик е проектирано от американския архитект Роланд Коут и е тясно свързано със златната ера на Холивуд. Първият му обитател през 30-те години на миналия век е бил Джак Уорнър – съоснователят на Warner Brothers.

В близост до основната къща се намира голям басейн, до който се стига по каменна пътека. Безос е внесъл щипка от стила на Маями в дизайна му, като е украсил дъното с ярки изображения на морски създания. На територията на имота има още огромна панорамна тераса с банкетна маса, от която се разкрива гледка към три игрища за пикълбол, както и поддържани градини, огнище на открито и игрище за плажен волейбол, пише "New York Post".

