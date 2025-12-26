Любопитно:

26 декември 2025, 10:26 часа 348 прочитания 0 коментара
Доналд Тръмп: САЩ удариха "Ислямска държава" в Нигерия

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" (ИДИЛ) в Северозападна Нигерия, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Тази вечер, по мое разпореждане като главнокомандващ, САЩ нанесоха мощен и смъртоносен удар срещу терористичната сган ИДИЛ в северозападната част на Нигерия, която от години, а дори и от векове безмилостно убива предимно невинни християни!", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Представител на американското правителство заяви за Ройтерс, че ударите са били нанесени в по искане на нигерийските власти. При американската атака в северозападния щат Сокото са били убити няколко ислямистки бойци.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
