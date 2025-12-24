Лайфстайл:

24 декември 2025, 00:15 часа
Досиетата Епстийн: Нови скандални твърдения за Доналд Тръмп в поредна порция разсекретени документи

Министерството на правосъдието публикува още хиляди файлове, свързани с разследванията си срещу Джефри Епстийн, включително досие, в което се споменава обвинение в изнасилване, свързано с президента Доналд Тръмп, както и кореспонденция, в която се посочва, че Тръмп е пътувал с частния самолет на осъдения сексуален престъпник „много повече пъти, отколкото се съобщаваше преди“. Това пише в обширен материал TIME.

След публикуването на първата порция документи през уикенда, публикуването във вторник включваше редица напълно редактирани файлове – подобно на по-ранни разкрития, които предизвикаха остри критики заради степента на редактиране. Почти всички файлове, оповестени публично във вторник, съдържат поне някои редакции, предимно на имена и имейл адреси.

Неназована жертва с тежки обвинения към Тръмп

Сред новопубликуваните материали е досие на ФБР (EFTA00020518) от октомври 2020 г., което съдържа твърдение за изнасилване, в което е замесен Тръмп. Документът не посочва източника на твърдението, тъй като имената и други идентифициращи данни са редактирани.

Във файла се споменава разказ на шофьор на лимузина, чието име е редактирано, който е съобщил за „много обезпокоителен“ телефонен разговор с участието на Тръмп, докато го е возил до летище през 1995 г. Според документа, Тръмп многократно е произнасял името „Джефри“ по време на разговора и е споменавал „малтретиране на някакво момиче“.

В документа се посочва още, че неназовано лице твърди, че „той ме е изнасилил“, визирайки Тръмп, и че „Доналд Дж. Тръмп я е изнасилил заедно с Джефри Епстийн“. Изявлението продължава: „Някакво момиче със забавно име ме заведе в луксозен хотел или сграда, така се случи.“

Тръмп е бил на „поне осем“ полета с Епщайн

В съобщението е включен и вътрешен имейл, в който се посочва, че Тръмп е пътувал с частния самолет на Джефри Епстийн „много повече пъти, отколкото е било съобщавано преди“ между 1993 и 1996 г. Според имейла Тръмп е летял поне осем пъти през този период, включително веднъж, когато е посочено, че пътува сам с Епстийн и 20-годишен пътник, чието име е редактирано.

В имейла, изпратен от помощник-главния прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк на 7 януари 2020 г., се казва, че Тръмп е летял „поне осем пъти“ през тригодишния период, включително когато „бихме очаквали да повдигнем обвинение по делото на Максуел“, позовавайки се на Гислейн Максуел, съучастничка на Епстийн, която в момента излежава 20-годишна присъда за трафик на непълнолетни момичета.

В кореспонденцията се уточнява, че на четири от тези полети Максуел е присъствал, а на друг полет Тръмп, Епстийн и 20-годишен пътник, чието име е редактирано, са били единствените пътници. На два други полета са били забелязани две жени, „които биха могли да бъдат евентуални свидетели по делото на Максуел“. Посочването на имената в досиетата не показва някакво нарушение. „Току-що приключихме с прегледа на пълните записи (повече от 100 страници с много дребен шрифт) и не искахме нищо от това да бъде изненада в бъдеще“, завършва имейлът.

В отделен имейл от август 2020 г. са описани гласови съобщения от жена в Австралия, чието име е редактирано, които включват твърдения за „престъпления, извършени срещу нея“.В имейла, изпратен от специален асистент на американския прокурор, се казва: „Тя говори за престъпления, извършени срещу нея. Твърди, че е затворничка. Споменава Лиса Мари Пресли, британското кралско семейство, президента Тръмп и Джефри Епстийн. Кажете ми какви други действия трябва да предприема.“ Отговор от редактиран имейл адрес гласи: „Ще блокираме номера, за да не се обаждате отново, и няма да предприемем нищо друго от наша страна, защото обаждащият се е от чужда държава и поради международна учтивост не можем да отговорим.“

Епщайн запознава 14-годишно момиче с Тръмп

Освен това има жалба (EFTA00019101), подадена от неназована жена през януари 2020 г. в Южния окръг на Ню Йорк. Ищцата, на име Джейн Доу, описва подробно предполагаемото малтретиране от страна на Епщайн и Максуел. Съдебният документ включва и подробности за времето, когато Епстийн е завел жертвата на среща с Тръмп през 1994 г.

„Представяйки 14-годишната Доу на Доналд Дж. Тръмп, Епстийн бутна Тръмп с лакът и шеговито го попита, визирайки Доу: „Това е хубаво, нали?“ Тръмп се усмихна и кимна в знак на съгласие. И двамата се засмяха и Доу се почувства неудобно, но по това време беше твърде малка, за да разбере защо“, се казва в документа.

Досие от ФБР (EFTA00020508) относно разследвания на престъпленията на Епстийн включва още едно споменаване на Тръмп, в което той е обвинен в организиране на парти за секс работнички.

Възможен опит за самоубийство на Епщайн, докато е бил в полицейския арест

Друг файл показва записи за евентуален опит за самоубийство на Епстийн, докато е бил в полицейския арест на 23 юли 2019 г., две седмици след ареста му по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и около две седмици преди смъртта му на 10 август. Други документи показват, че Епстийн е бил поставен под наблюдение за евентуално самоубийство през първите два дни след ареста си.

Първоначалното публикуване на файлове, свързани с разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Епстийн, миналия петък, което беше след законоустановения краен срок, определен от Конгреса, включваше снимки на бившия президент Бил Клинтън с Максуел. Снимки, публикувани миналата седмица, включват и Епстийн с покойния Майкъл Джексън и фронтмена на Ролинг Стоунс Мик Джагър. Включването му във снимките не предполага някакво нарушение.

Министерството на правосъдието е изправено пред критики заради първоначалното включване и последващото редактиране на изображение, което включва президента Доналд Тръмп. Файлът беше премахнат в събота, заедно с поне 14 други файла.

След негативни реакции относно редактирането на информацията, Министерството на правосъдието заяви, че това е направено от „прекомерна предпазливост“, за да се защити самоличността на жертвите на Епстийн. „Южният окръг на Ню Йорк сигнализира за изображение на президента Тръмп за евентуални по-нататъшни действия за защита на жертвите“, заяви Министерството на правосъдието чрез X.

„От съображения за повишено внимание Министерството на правосъдието временно премахна изображението за по-нататъшен преглед. След прегледа беше установено, че няма доказателства, че на снимката са изобразени жертви на Епстийн, и тя беше публикувана отново без никакви промени или редакции“, обясниха от министерството, като файлът беше добавен обратно към съобщението за пресата.

Епщайн споменава "президента" в писмо до Лари Насар

В последната партида от файлове, публикувани във вторник, е включено писмо, очевидно изпратено от Епстийн до Лари Насар, бивш лекар на американския женски олимпийски отбор по гимнастика, осъден за сексуално насилие над множество млади спортисти. В писмото, което е с пощенско клеймо на 13 август 2019 г., Епстийн пише: „Скъпи ЛН, както вече знаеш, аз поех по „краткия път“ към дома. Успех! Споделяме едно нещо... любовта и грижата ни за младите дами и се надяваме, че ще достигнат пълния си потенциал. Нашият президент също споделя любовта ни към младите, годни за влюбване момичета. Когато минаваше млада красавица, той обичаше да „опипва, грабва“, докато ние в крайна сметка грабвахме храна в столовите на системата. Животът е несправедлив. Ваш, Дж. Епстийн.“ И макар че Епстийн не споменава Тръмп по име, а пише за "президента", мнозина смятат, че той визира именно Тръмп, тъй като по това време именно той е начело на САЩ, като изпълнява първия си мандат. 

Писмото е изпратено, докато Епстийн е бил в затвора. Той беше намерен мъртъв в затвора на 10 август 2019 г., като така се превърна в обект на много конспиративни теории. Но Министерството на правосъдието и ФБР заключиха в меморандум, публикуван това лято, че смъртта му е самоубийство. 

Министерството на правосъдието твърди, че файловете съдържат „неверни“ твърдения

В изявление, придружаващо публикуването във вторник, Министерството на правосъдието заяви, че някои от материалите включват „неверни и сензационни твърдения“, подадени до ФБР малко преди изборите в САЩ през 2020 г., включително обвинения, отправени срещу Тръмп. Министерството заяви, че твърденията са „неоснователни и неверни“.

В изявлението се казва още: „Въпреки това, от нашия ангажимент към закона и прозрачността, Министерството на правосъдието публикува тези документи със законово изискваните защити за жертвите на Епстийн.“

Тръмп все още не е коментирал материалите във файловете, публикувани във вторник. Президентът многократно и категорично отрече да е знаел за престъпленията на Епстийн или за каквито и да е лични нарушения във връзка с покойния сексуален престъпник. „Имаше много хора, които бяха ядосани заради файловете“, каза Тръмп в понеделник, когато беше попитан и дали е изненадан от броя на снимките, на които е Клинтън.

„Харесвам Бил Клинтън... Винаги сме се разбирали. Не ми се иска да виждам снимки от него, но това е, което демократите, предимно демократи и няколко лоши републиканци искат“, продължи Тръмп. „Вероятно имате разкрити снимки на други хора, които невинно са се срещали с Джефри Епстийн“, добави той.

Президентът определи досиетата като „измама на демократите“, докато разговаряше с репортери през юли. Тръмп също така използва Truth Social, за да атакува демократите и някои републиканци, призоваващи за пълното публикуване на досиетата. „Моите бивши поддръжници повярваха на тези глупости“, каза Тръмп.

Досиетата разкриват разделения в Републиканската партия

Републиканският представител от Кентъки Томас Маси, който ръководи двупартийни усилия заедно с демократичния представител Ро Кана, отговори на забележките на Тръмп в понеделник, след като той беше посочен от президента заради участието си в настояването за публикуване на досиетата.

„Тръмп ме обвинява за законопроект, който в крайна сметка подписа, докато защитава своите банкерски приятели, Бил Клинтън и „невинните“ посетители на острова на изнасилванията“, каза Маси в предаването X. „Междувременно Бонди работи усилено, за да редактира, пропусне и изтрие досиетата на Епстийн, които е законово задължена да публикува съгласно нашия законопроект“, добави той.

Маси преди това обвини Министерството на правосъдието и главния прокурор в непрозрачност, провеждайки анкета в X, за да събере общественото мнение относно публикуването на досиетата от ведомството. „Никой не вярва на това фалшиво публикуване на досиетата от Епстийн. Министерството на правосъдието трябва да спре да защитава богатите, влиятелните и политически обвързаните“, каза Маси.

