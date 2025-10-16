Войната в Украйна:

Драма във въздуха: Самолетът на военния министър на САЩ кацна аварийно във Великобритания (ВИДЕО)

Неочаквана авария принуди самолетът, превозващ американския министър на войната Пийт Хегсет, да кацне аварийно във Великобритания. Машината е пътувала от Брюксел за Вашингтон, когато се е напукало предното стъкло. Това е наложило пилотът да обърне самолета и да се върне на Стария континент, като е направил непланирано кацане във Великобритания.

„Самолетът С-32 на военновъздушните сили е кацнал, следвайки стандартната процедура и всички на борда, включително и Хегсет, са в безопасност“, каза днес говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в „Екс“. Машината е кацнала в базата на Кралските военновъздушни сили в Мейдънхил.

Хегсет се е връщал обратно от кратко пътуване до Брюксел за еднодневната среща, фокусирана върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна в централата на НАТО.

Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми. По-рано тази година пътуващ за Мюнхен самолет на военновъздушните сили на САЩ, на борда на който бе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, се наложи да се върне във Вашингтон заради техническа неизправност.

