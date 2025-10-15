"Топката е във вашето поле": Урсула фон дер Лайен припомни на Скопие какво трябва да направи (ВИДЕО)

„Напълно подкрепяме Северна Македония по пътя ѝ към ЕС. Можете да разчитате на нас. Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов“, написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в платформата "Екс" след срещите си в Скопие, в рамките на балканската си обиколка, съобщават медиите в Северна Македония.

We remain fully behind North Macedonia on its EU path.



You can count on us.



The next and only step before the opening of the negotiations is clear.



You need to make the agreed constitutional change.



The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха с кратко съобщение за посещението на председателя на Европейската комисия в страната. На срещата й с премиера на страната Християн Мицкоски са били обсъдени „европейската перспектива, напредъкът на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация”, а Мицкоски е подчертал „решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти”.

„Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната”, се казва в съобщението.

В Скопие Фон дер Лайен се срещна и с президента на страната Гордана Силяновска, както и с председателя на парламента Африм Гаши. Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.

