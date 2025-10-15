Войната в Украйна:

Изданието, с което работи и Христо Грозев, защити кмета на Одеса след като беше нарочен за руски агент

Изданието, с което работи и Христо Грозев, защити кмета на Одеса след като беше нарочен за руски агент

Публикуваният от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) руски паспорт на кмета на Одеса Генадий Труханов е фалшификат. Това твърди изданието The Insider, създадено от руския журналист Роман Доброхотов и с което работи и българският журналист Христо Грозев. През годините The Insider многократно публикува много тежки са режима на руския диктатор Владимир Путин материали.

Според материала в The Insider, Труханов наистина е имал руски паспорт, всъщност два. Първият, чийто номер започва с 4604, е посочен като издаден на 15 април 2003 г. и впоследствие изгубен, а вторият, чийто номер започва с 4611, е издаден на 24 март 2011 г. от Главно управление на Министерството на вътрешните работи за Московска област "за заместване на изгубения".

"Копието на паспорта, публикувано от СБУ, обаче очевидно е фалшификат. Номерът му показва, че е издаден на 2 ноември 2010 г. (а не през декември 2015 г., както излиза от съобщението с документи на СБУ) – паспорт с този номер е издаден на този ден, но на съвсем различно лице – рускиня на име Татяна. Фалшификаторите дори са забравили, че името Генадий се транслитерира на латиница с две "н", обяснява The Insider. И добавя, че от базата данни на руската гранична служба личи, че Труханов не е посещавал Русия от началото на войната през 2014 г. и няма доказателства, че притежава валиден руски паспорт.

"Вероятно е, ако Труханов беше решил да пътува до Русия след 2014 г., да се сблъска с проблеми: според руски бази данни, руските разузнавателни служби са се интересували от кмета на Одеса поради "неговото участие в събитията в Украйна през 2013-2014 г." (каквото и да означава това), добавя The Insider.

Самият Труханов заяви, че планира да поиска с американска помощ официално да се разбере дали той притежава руско гражданство. Тъй като Украйна няма дипломатически отношения с Русия, Труханов иска американски адвокати да получат официален отговор от Руската федерация чрез свои дипломатически канали.

Ивайло Ачев
