16 октомври 2025, 00:50 часа 314 прочитания 0 коментара
Тръмп: Индия вече няма да купува руски петрол, трябва да накараме и Китай да спре (ВИДЕО)

Сенатът на САЩ е готов да предостави на Доналд Тръмп правомощието да наложи 500% мита върху Китай заради продължаващите покупки на руски петрол, съобщи финансовият министър на Съединените щати Скот Бесент. „85 сенатори са готови да дадат на Тръмп правото да наложи до 500% мита на Китай заради покупката на руски петрол“, обяви пред журналисти Скот Бесент.

По-рано Тръмп обяви, че е получил уверение от Индия, че ще спре да купува горива от Москва. „Не бях доволен, че Индия купува петрол от тях. И премиерът Моди ме увери днес, че те вече няма да купуват петрол от Русия. Това е голяма стъпка. Сега трябва да накараме Китай да направи същото," обясни Тръмп.

Същевременно американският президент обяви, че Украйна иска да предприеме голяма офанзива срещу Русия. „Те искат да преминат в офанзива, знаете това. Но аз ще взема решение по този въпрос“, обяви Тръмп. Припомняме, че в петък предстои среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски. Един от основните въпроси на разговора ще бъде евентуалната продажба от страна на САЩ на ракети „Томахоук“ за Украйна. Ако Киев получи подобни оръжия, той ще може да нанася ефективни удари дълбоко на руска територия.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
