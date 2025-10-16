Тръмп: Индия вече няма да купува руски петрол, трябва да накараме и Китай да спре (ВИДЕО)

Сенатът на САЩ е готов да предостави на Доналд Тръмп правомощието да наложи 500% мита върху Китай заради продължаващите покупки на руски петрол, съобщи финансовият министър на Съединените щати Скот Бесент. „85 сенатори са готови да дадат на Тръмп правото да наложи до 500% мита на Китай заради покупката на руски петрол“, обяви пред журналисти Скот Бесент.
The US Senate is prepared to grant Trump the authority to impose 500% tariffs on China over its continued purchases of Russian oil, according to United States secretary of the treasury Scott Bessent. pic.twitter.com/iQRCeH73cn— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
По-рано Тръмп обяви, че е получил уверение от Индия, че ще спре да купува горива от Москва. „Не бях доволен, че Индия купува петрол от тях. И премиерът Моди ме увери днес, че те вече няма да купуват петрол от Русия. Това е голяма стъпка. Сега трябва да накараме Китай да направи същото," обясни Тръмп.
"I was not happy that India was buying oil. And he (Modi) assured me today that they (India) will not be buying oil from Russia. Thats a big stop. Now we need to get China do the same thing," Trump said. pic.twitter.com/CwKUqAiYa4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
Същевременно американският президент обяви, че Украйна иска да предприеме голяма офанзива срещу Русия. „Те искат да преминат в офанзива, знаете това. Но аз ще взема решение по този въпрос“, обяви Тръмп. Припомняме, че в петък предстои среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски. Един от основните въпроси на разговора ще бъде евентуалната продажба от страна на САЩ на ракети „Томахоук“ за Украйна. Ако Киев получи подобни оръжия, той ще може да нанася ефективни удари дълбоко на руска територия.
Trump says he’ll make a determination whether Ukraine can launch a major offensive. Speaking ahead of a Friday call with Zelensky: “They want to go on the offensive, you know that. I'll make a determination about that.”— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
Self-proclaimed Commander-in-Chief Oleksandr Trumpsky. pic.twitter.com/jbZCeKwCLB