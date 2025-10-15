"Мир чрез сила": Пийт Хегсет заплаши Путин със "сериозни загуби", ако не прекрати войната (ВИДЕО)

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет предупреди, че ще „има сериозни загуби за Русия“, ако Москва не сложи край на войната в Украйна. Изявлението му се явява най-силната критика досега към Кремъл и сигнал за нарастващата подкрепа на администрацията за Киев. Коментарите на Хегсет, направени по време на среща в централата на НАТО, посветена на Украйна, отразяват задълбочаващото се разочарование на Белия дом от руския президент Владимир Путин преди срещата в петък между президента Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

US Defense Secretary Pete Hegseth delivered a message to Putin: it’s time to end the war. If not, America is ready to act in the way only it can. The question now is whether this marks a real shift, or just another empty threat. pic.twitter.com/F6XTWmv8ev — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

„Ако няма път към мир в краткосрочен план, тогава Съединените щати, заедно с нашите съюзници, ще предприемат необходимите стъпки, за да наложат цена на Русия за продължаващата ѝ агресия. Ние ще предприемам стъпки, които само ние можем да направим“, каза Хегсет. "Ние оставаме на категоричната позиция, че най-ефективната мярка срещу агресията на Русия е на първо място смъртоносно, способно и водено от Европа НАТО и второ, боеспособна украинска армия, която може да се защитава и да отблъсква руската агресия, като постигне мир чрез сила", категоричен бе Хегсет.

Коментарите му представляват рязка промяна спрямо първата му поява в централата на НАТО през февруари, когато той заяви пред съюзниците, че САЩ имат други по-належащи интереси в света и вероятно ще се отдръпнат от Европа. Ходът тогава разтревожи някои европейски държави, които се опасяваха, че новата администрация ще изтегли войските си от континента и ще се отдръпне от алианса НАТО.

Хегсет отказа да присъства на последните няколко срещи на Контактната група за отбрана на Украйна, към която се обърна в сряда. В един момент през лятото Хегсет на практика еднолично за кратко спря американската военна помощ за Киев.

Обрат в американската политика?

Тонът му бележи значителна промяна за администрацията, която по-рано тази година публично критикува Зеленски. През февруари Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс атакуваха украинския лидер в ожесточен спор в Овалния кабинет за преувеличаване на неговите карти. Към сряда на срещата на НАТО, голяма част от това бурно минало изглеждаше отдавна забравена, поне в публичните коментари. „САЩ остават „наясно с факта, че най-ефективните възпиращи фактори срещу руската агресия са номер едно: смъртоносен, способен и ръководен от Европа НАТО, и номер две: боеспособна украинска армия“, каза Хегсет.

Неотдавнашното охлаждане в отношенията с Москва идва след месеци на опити да се обърне към руския лидер от страна на Тръмп и неговите съветници. През август Тръмп проведе лична среща с Путин в Аляска, което стресна Киев и мнозина в Европа, които се опасяваха, че той ще се вслуша във версията на руския президент за войната. Докато Тръмп гледаше на срещата като на потенциален пробив, Путин продължи с агресията, като предприе най-бруталните атаки с дронове и ракети срещу Киев от началото на войната. При тях загинаха десетки цивилни.

Тръмп, който е разочарован от нарастващата бруталност на Путин и отказа му да обмисли какъвто и да е вид прекратяване на огъня, проведе няколко телефонни разговора и лични срещи със Зеленски през последните месеци. Той обеща повече подкрепа от САЩ и дори намекна в неделя, че може да изпрати ракети „Томахоук“ на Украйна, за да може тя да нанесе удари дълбоко в територията на Русия. Петъчната среща между двамата лидери ще включва обсъждания на военна помощ и евентуално споразумение между Украйна и САЩ за споделяне на технологии за дронове, предава Politico.

Единно ли е НАТО?

Някои министри изразиха облекчение от коментарите на Хегсет. „Той за пореден път потвърди, че САЩ са истински съюзник и са ангажирани с НАТО и точно това каза и президентът Тръмп“, каза в интервю естонският министър на отбраната Хано Певкур. Но други европейски лидери остават предпазливи, предвид нестабилния аспект на политиката на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна. „Бих отчел в това един вид промяна в перспективата и подхода, но не повече засега“, каза германският министър на отбраната Борис Писториус пред репортери, когато беше попитан за коментарите на Хегсет. „Наистина не мога да разтълкувам какво е имал предвид“, добави той.

Хегсет също така похвали новите европейски усилия за закупуване на американско оръжие за Украйна, което според него е жизненоважно за подпомагане на Киев да се защити. „Европейските лидери изпращат ясно послание към Русия“, каза той. „Сега е моментът да се сложи край на тази трагична война, да се спре ненужното кръвопролитие и да се седне на масата за мирни преговори“, категоричен бе той.

Служител на НАТО, на когото е предоставена анонимност, за да говори за военните операции, подчерта продължаващия ангажимент на САЩ към Украйна. Алиансът „не е видял признаци за намалено споделяне на разузнавателна информация от страна на САЩ“, каза източникът, добавяйки, че САЩ са се ангажирали „да предоставят значителна разузнавателна подкрепа за всякакви потенциални гаранции за сигурност“, прилагани от европейските страни в Украйна.