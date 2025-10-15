"Разнообразието е есенцията на живота": Никеца в Студио Actualno (ВИДЕО)

"Rock Sensation – Договорът" e български рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа. Разпродадени зали в Ротердам, Амстердам, Гент, Антверпен и Лиеж. След признанието на меломаните по света, сега идва в България, продуцирано от Националния музикален театър с ексклузивен показ в зала 1 на НДК, на 25.01.2026 година. В спектакълът участват солисти, вокална група, балет и оркестър на Националния музикален театър, благодарение на което продукцията ще се разгърне и представи в пълния си блясък под диригенстката палка на Димитър Косев.

Всичко това е в акомпанимент на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Денис Бояджиев, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров.

Визуалният и сценичен език на спектакъла е резултат от работата на екип от артисти, сред които художникът Елена Шопова, монтажистът и графичен консултант на впечатляващите визуализации и документални откъси Ники Стоянов, главният балетмайстор на Музикалния театър Татяна Янева, балерината Мария Николова, както и художникът Марин Вародилов - Мичо - създател на ключови поп-арт елементи в сценографията. Светлинният дизайн е разработен от Богдан Шешиджиев.

Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес и разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант.

Специално пред камерите на Actualno.com застана Николай Воденичаров-Никеца, за да ни разкаже повече за събитието.

Как би описал усещането да участваш в спектакъл, който покори сърцата на публиката в Европа?

Много отговорна е моята позиция, както и на всеки един член от екипа. Много е наситено, дълго е, но не се усеща. Усеща се като някакъв концерт, като полет през историята.

С какво е по-различно да участваш в мюзикъл от това просто да си на сцена и да изнасяш концерт?

Имаш много по-голяма роля в мюзикъла. Комуникацията е по друг начин. В мюзикъла се обединяват различните изкуства - танц, театър и концерт. И минавайки през всичките тези роли е естествено доста по-различно от това просто да излезеш и да си изпееш парчетата.

Кое беше най-голямото предизвикателство за теб като артист да се впуснеш в нещо такова?

Най-голямото предизвикателство е, че аз съм един от хората, които водят парада. Аз съм като Вергилий, който води Данте из Ада. Нещо като водещия на шоуто, който заедно със зрителя пътува във времето.

Целия разговор вижте във видеото.