Съдия блокира изграждането на президентската библиотека на Тръмп

Съдия в американския щат Флорида временно блокира планираното прехвърляне на парцел земя в центъра на град Маями за бъдещата президентска библиотека на Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. Решението на съдия Мавел Руис идва, след като активист от Маями каза, че служители от местен колеж са нарушили щатския закон за прозрачност на Флорида, дарявайки значителен парцел земя на щата, който след това е гласувал да го прехвърли на фондацията за планираната президентска библиотека.

Имотът за библиотеката

Имотът с площ от почти 3 акра (1,2 хектара) се оценява на повече от 67 млн. долара по данни на оценителя на имоти в окръг Маями-Дейд. Като един от последните незастроени парцели покрай емблематичния бул. "Бискейн", ограден с палми, според експерт по недвижими имоти земята може да се продаде за стотици милиони долари повече.

Припомняме, че официално-президентската библиотека на Тръмп може да бъде издигната до историческата кула за независимост на Маями след гласоподаване на държавните водачи във вторник сутринта. паркинг до щата Флорида, разчиствайки пътя за препоръчаната библиотека. Кабинетът във Флорида във вторник мина предмета на дневния ред по време на срещата си с „ единомислеща поддръжка “, съгласно DeSantis, който поддържа проекта. Някои студенти от колежа в Маями Дейд обявиха, че не са в интерес на такава библиотека и в понеделник се организира митинг отвън кулата на свободата.

Организаторът на митинга, пенсиониран професор и историк в Международния университет във Флорида, д -р Мартин Дън, акцентира символичното значение на кулата на свободата, която в миналото е служила като център за обработка на кубинските бежанци.

"Тази постройка би трябвало да стои вечно като самопризнание, че кубинските американци могат да дойдат в тази страна на независимост, само че да я минус, като слагат библиотека до нея, отдадена на някой, който е потиснал свободата в страната ни до степен, която в никакъв случай до момента не сме виждали, е несъгласие, което не разбирам ", сподели той. Фондацията за президентска библиотека на Доналд Дж. Тръмп ще има пет години, с цел да продължи напред с плана.