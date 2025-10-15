Безпрецедентно: Най-малко 30 медии отказаха да работят по новите правила на Пентагона

Най-малко 30 медии отказаха да приемат новите правила на Пентагона за достъп на журналисти до информация, въпреки риска от загуба на акредитацията им от Министерството на отбраната. Новата политика на Пентагона изисква журналистите да спазват правилата на Пентагона за достъп до пресата, по-специално, че могат да бъдат смятани за заплаха за сигурността и да загубят прескартата си от Пентагона, ако поискат от служители на отдела да разкрият класифицирана информация, както и някои некласифицирани информации.

Сред изданията, които отказаха условията на Пентагона, позовавайки се на заплаха за свободата на пресата, са Associated Press, Reuters, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, Bloomberg News, Politico, The Guardian, ABC, NPR, Axios, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense и Task & Purpose. Единственото издание, което прие новата политика, е One America News Network, след юридическа консултация.

Пентагонът определи краен срок до вторник, в който медиите да се съгласят с тези искания или да предадат прескартите си на Пентагона и да освободят работните си места във ведомството до сряда, посочва Reuters.

Още: Тръмп защити новата политика на Пентагона към журналистите

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви: "Тази политика не изисква тяхното (на медиите – бел. ред.) съгласие, а само потвърждение, че разбират нашата политика." Изявлението предизвика бурна реакция от страна на журналистите.

Попитан за новата политика на Пентагона, американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че военният министър Пийт Хегсет "вярва, че пресата е значителна пречка за световния мир и може би за сигурността на нашата страна".

Самият Хегсет определи новите правила като "здрав разум", добавяйки, че "се опитваме да гарантираме, че националната сигурност е защитена".

Още: Автокрацията на Тръмп: Пентагонът настоя да одобрява статии за себе си

В същото време, отбелязва Reuters, медиите не оспорват ограничението за достъп на журналисти до ограничените зони на Пентагона. Така или иначе акредитираните журналисти обикновено са имали достъп само до открити зони.

Безпрецедентен акт

И петте основни телевизионни оператора на Асоциацията на пресата на Пентагона публикуваха съвместно изявление, в което се казва: "Днес се присъединяваме към почти всяка друга новинарска организация, отказвайки да се съобразим с новите изисквания на Пентагона, които ограничават способността на журналистите да информират нацията и света за важни въпроси, свързани с националната сигурност.

Тази политика е безпрецедентна и заплашва основните журналистически гаранции. Ще продължим да отразяваме американските военни, както всяка от нашите организации прави от десетилетия, придържайки се към принципите на свободната и независима преса."

Още: Папа Лъв XIV иска защита на журналистите: Свободният достъп до информация не може да е престъпление