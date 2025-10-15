Слабото място в магнитното поле на Земята се увеличава: Вече е колкото половин Европа

Слабото място в магнитното поле на Земята над Южния Атлантически океан е нараснало значително от 2014 г. насам, показват сателитни данни. Регионът, известен като Южноатлантическа аномалия, е нараснал с площ, равна на почти половината от континентална Европа, като е образувал израстък в посока Африка, където полето отслабва най-бързо.

Аномалията, свързана с мистериозни колебания в близост до външното ядро на Земята, може да представлява риск за сателитите, преминаващи над региона, според проучване, публикувано в ноемврийското издание на списанието "Physics of the Earth and Planetary Interiors". "Аномалията в Южния Атлантик не е просто един блок", заяви в изявление водещият автор на проучването Крис Финлей, професор по геомагнетизъм в Техническия университет на Дания. "Тя се променя по различен начин към Африка, отколкото към Южна Америка. В този регион се случва нещо специално, което води до по-силно отслабване на полето."

Южноатлантическата аномалия

Снимка: iStock

Изследователите за първи път откриват Южноатлантическата аномалия през 19 век. В рамките на нейните граници магнитното поле, което се излъчва от вътрешността на Земята, спада до височина от около 200 километра над повърхността на планетата, което е много по-ниско от средната височина на полето от около 650 километра.

Това представлява заплаха за сателитите и други космически кораби. Магнитното поле на Земята предпазва планетата и обектите в ниска орбита около Земята от заредени слънчеви частици и входяща рентгенова и ултравиолетова радиация, така че космическите кораби, пътуващи над Южноатлантическата аномалия, са изложени на по-голямо въздействие от тези фактори. Според изявлението това може да доведе до неизправности или повреди в хардуера и дори до прекъсвания на електрозахранването.

Финлей и колегите му смятат, че Южноатлантическата аномалия се разраства и разпространява на изток поради странни потоци на границата между мантията и външното ядро на Земята, слоевете на планетата, разположени между земната кора и вътрешното ядро, пише "Live Science".