Да атакуваш световния рекорд в едва втория си маратон: Угандиецът, който даде заявка да счупи 2-часовата бариера

24-годишният угандиец Джейкъб Киплимо направи атака на световния рекорд в маратона в едва второто си състезание на дистанцията от 42 км и 195 метра! Световният рекордьор в полумаратона спечели убедително маратона на Чикаго с резултат от 2:02:23 часа, което е седмото най-бързо време в историята. Той подобри националния си рекорд, който постави в Лондон през тази година, превръщайки се в първия угандиец, който печели състезание от веригата World Marathon Majors.

Джейкъб Киплимо спечели маратона на Чикаго с темпо, близко до световния рекорд

Киплимо, който в началото на 2025-а записа уникален световен рекорд на полумаратон с време 56:42 мин. в Барселона, реши да се пробва и на двойно по-дългата дистанция - първо в Лондон през април, където завърши втори, а сега и в Чикаго, където вече стана и победител. Киплимо обаче не се интересуваше само от победата и паричната премия от 100 000 долара, но и от това да подобри световния рекорд на покойния Келвин Киптум от 2:00:35 часа, който бе поставен именно в Чикаго през 2023-а.

Угандиецът поддържаше темпо за световен рекорд до 35-ия километър

И Джейкъб Киплимо действително се движеше с темпо за световен рекорд, като се възползва от добрата работа на пейсърите в първата половина от трасето, за да премине на 21,1 км за време от 1:00:16 часа. С него бяха и още двама кенийци - Амос Кипруто и Алекс Масаи, които финишираха накрая на второ и трето място. Тримата имаха попътен вятър в началото, който след това се обърна срещу тях. Във втората половина от дистанцията Киплимо намали леко темпото и се отдалечи от световния рекорд, финиширайки на 1:48 мин. от него.

В състезанието участва и миналогодишният шампион Джон Корир, който се отказа след 32-рия км. А американецът Конър Манц счупи националния рекорд на САЩ, записвайки резултат от 2:04:43 - подобрение с почти минута. Фокусът обаче бе изцяло насочен към Киплимо, който дори на 35-ия км все още бе с темпо за световен рекорд. След финала угандиецът призна, че в последните километри му е натежало, което го е принудило да забави скоростта, но въпреки това финишира с повече от минута и половина пред втория.

Първият угандиец, който печели "мейджър" маратон

"Доволен съм от резултатите си; това е вторият ми маратон", каза Киплимо, отбелязвайки, че е извлякъл поуки, които може да приложи в следващия си маратон. "Научих много, че в маратона трябва да си търпелив. Важно е как се подготвяш, как натрупваш километри в тялото си", добави още той. Освен световен рекорд на полумаратон, Киплимо има и бронзови медали на 10 000 метра от Олимпийските игри в Токио през 2021 г. и от Световното първенство в Юджийн през 2022 г. Джейкъб е и световен шампион на полумаратон, както и многократен световен шампион по крос кънтри.

Интересното за Джейкъб Киплимо е, че той е най-младият угандиец, участвал на олимпийски игри. Той дебютира на Олимпийските игри в Рио през 2016 година, когато е едва на 15 години. Киплимо израства на висока надморска височина и следва примера на по-големите му братя, които също се занимават с лека атлетика. Като ученик пък му се налага ежедневно да изминава 5 км до училище. И изглежда, че това сега му се отплаща, тъй като е най-добрият полумаратонец в света, а вече дава заявка и да бъде номер 1 на маратон.

Автор: Стефан Йорданов

