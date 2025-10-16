Путин прие тези, които наричаше терористи в Сирия (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин заяви, че отношенията между Сирия и Русия винаги са били от „изключително приятелски характер“. Той стори това по време на посещението на новия сирийски президент Ахмед ал-Шара, по-известен като Абдул Мохамед ал-Джолани. Припомняме, че той дойде на власт, след като сирийските бунтовници свалиха от власт Башар ал-Асад, който избяга и се укрива именно в Москва.

Международните агенции припомнят, че още през 2017 г. Путин каза нещо съвсем различно за новия сирийски лидер, който водеше битка от страна на опозицията срещу тогавашния президент Башар ал-Асад. Тогава Путин обяви бунтовниците за терористи и ги заплаши, че ако „терористите, воюващи срещу Асад, отново надигнат глава, ще получат такъв удар, какъвто никога не са виждали“. Русия установи две военни бази в Сирия и помагаше на Асад да се задържи на власт.

🤡Putin said that relations between Syria and Russia have always been of an “exceptionally friendly nature” — apparently, if don’t count the times when Russia bombed Syrian cities



Back in 2017, Putin said something very different — he was threatening the terrorists fighting… pic.twitter.com/Q7fxrY1QC7 — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025

Ахмед Хюсеин Ал Шара, известен като Абу Мохамед Ал Джолани, е на 43 години. В миналото член на една от най-опасните терористични групировки, които всяват страх в северната част на Сирия през последните години, днес той е временен президент на Сирия. Ал Джолани се превърна в разпознаваемото лице на сирийските бунтовници, които свалиха правителството на Башар Ал Асад след 24 години на власт.

Ал Джолани е роден през 1982 г. в Рияд, Саудитска Арабия, където баща му, сириец, е работил като петролен инженер. Той се завръща в родината на баща си едва на седем години и израства в богатия квартал Мезех в Дамаск, където се намират много посолства. Държавният департамент на САЩ го поставя в списъка на глобалните терористи през юли 2013 г. и предлага 10 милиона долара за информация, която може да доведе до ареста му. През декември миналата година администрацията на Джо Байдън свали наградата за залавянето му.

