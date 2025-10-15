Заради подигравателни коментари: САЩ отне визите на шестима чужденци

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отмени визите на шестима чужденци, които според властите са направили подигравателни коментари или са омаловажили убийството на десния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи и онлайн клипове за Кърк.

Съобщението дойде в момент, когато Тръмп връчваше посмъртно на Чарли Кърк президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ. Убийството на Кърк се превърна в мобилизиращ фактор за президента републиканец, който го използва, за да мотивира поддръжниците си и да настоява за радикални мерки от страна на държавата срещу това, което той нарича "радикален ляв екстремизъм".

Властите засега не са открили доказателства, че заподозреният за стрелбата по Кърк е действал в съучастие с някоя групировка.

Американската администрация и нейните поддръжници са набелязали отделни хора заради коментарите им по отношение на Кърк, довело до уволнения или дисциплинарни мерки срещу журналисти, учители и други лица, които пораждат опасения за свободата на словото.

Шестимата, чиито визи са отменени, са от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка. Имената им не се разкриват.