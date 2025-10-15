Челси пак бие ПСЖ: английският гранд превзе „Голдън бой“

Станаха ясни номинираните футболисти за наградата „Голдън бой“. За разлика от трофея „Копа“ на ФИФА, тук няма как футболист, който е печелил, да бъде номиниран втори път. Изненадващо или не, ПСЖ не е отборът с най-много номинирани футболисти. Това е Челси, който се отличава с четирима сред кандидатите за наградата. Това може да не е толкова изненадващо за някои фенове, тъй като през последните години „сините“ привлякоха доста млади таланти.

Челси има четирима номинирани, ПСЖ и Реал Мадрид са с трима

Лондончани имат цели четирима от общо 12-те футболисти, които са номинирани за „Голдън бой“. Те са Мамаду Сар, който играе под наем в Страсбург, Естевао, Джорел Хато и Джовани Кенда, който е под наем в Спортинг Лисабон. ПСЖ имат трима номинирани – Дезире Дуе, Уорън Заир-Емери и Сени Майлу. Друг отбор с три “златни момчета“ е Реал Мадрид – Дийн Хаусен, Арда Гюлер и Франко Мастантуоно. С по двама номинирани са Тотнъм – Арчи Грей и Лукас Бергвал и Порто – Виктор Фрохолд и Родриго Мора

Дезире Дуе е фаворит за "Голдън бой" след като Ямал го изпревари за "Копа"

Останалите номинирани са Лени Йоро (Манчестър Юнайтед), Елис Бен Сехир (Байер Леверкузен), Итън Нуанери (Арсенал), Нико О‘Райли (Манчестър Сити), Джоб Белингам (Борусия Дортмунд), Пау Кубарси (Барселона), Кенан Йълдъз (Ювентус), Пио Еспозито (Интер), Джовани Леони (Ливърпул) и Александър Станкович (Брюж). Въпреки че ПСЖ не е отборът с най-много номинирани играчи, победителят се очаква да е именно играч на парижани. Става въпрос за Дезире Дуе, който направи фантастичен сезон под ръководството на Луис Енрике, спечели четири трофея и остана на второ място за наградата „Копа“ само зад Ламин Ямал.

