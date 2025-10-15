Тръмп защити новата политика на Пентагона към журналистите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити вчера новата политика на Министерството на отбраната по отношение на медиите, която ограничава какво могат да публикуват акредитираните в Пентагона журналисти и къде могат да ходят в сградата, предаде ДПА, цитирана от БТА. Тръмп каза във Вашингтон, че е загрижен за "висшите генерали, които се разхождат с вас (журналистите - бел. ред.), изразявайки се открито и питайки ги, защото могат да допуснат грешка, а една грешка може да има трагични последствия".

ОЩЕ: Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО)

На журналистите бе даден срок до 17:00 часа местно време вчера да се съгласят с новите правила, съгласно които те се задължават да не получават и да не публикуват никакви материали, включително некласифицирана информация, ако преди това нямат разрешение от Пентагона. Сторят ли го без разрешение, губят акредитациите си.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет написа в понеделник в социалната платформа "X", че всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж" и "акредитираната преса вече не може да подбужда към престъпни деяния".

ОЩЕ: Хегсет се закани да елиминира маркер, който издава тайни военни операции на САЩ (ВИДЕО)

Редица известни американски медии са отказали да се съгласят с новата политика на министерството на отбраната на САЩ за издаване на журналистически пропуски, според която "информацията трябва да бъде одобрена за публикуване от съответен държавен служител преди нейното разпространение, дори ако не е класифицирана".