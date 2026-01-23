Елен потроши банка (ВИДЕО)

Елен потроши банков салон, като нахлу през счупен прозорец. Животното вдигна на крак полицията в окръг Съфолк, щата Ню Йорк. Еленът успял да счупи прозорец на приземния етаж и да влезе в банката. При нахлуването му се задействала алармата и вдигнала тревога. Патрули на местната шерифска служба веднага се отзовали на сигнала.

Още: В леден капан: Пожарникари спасиха елен, вижте как (ВИДЕО)

"Полицаите се отзоваха на сигнал за взлом и евентуален обир", обясняват от Шерифската служба на окръг Съфолк пред медиите. И допълват: "Колегите не повярвали на очите си, когато видели кой е нарушителят".

На кадри от бодикамерата на единия от униформените се вижда как полицаите влизат в банката през счупения прозорец. След кратка гонитба из помещението еленът е бил уловен, след като около рогата му било метнато ласо.

Видеото показва как малко по-късно "нарушителят" е освободен в добро здраве, макар и много уплашен.

Още: Елен гони голи австралийци сред храсталаци, полицията ги глобява 760 долара