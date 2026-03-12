Лайфстайл:

Тръмп се хвали, че победил Иран. Иран взриви американски танкер (ВИДЕО)

12 март 2026, 13:58 часа 93 прочитания 0 коментара
Тръмп се хвали, че победил Иран. Иран взриви американски танкер (ВИДЕО)

"Хубаво е само, когато печелиш. И да ви кажа, ние спечелихме. Знаете, не бива да казвате твърде рано, че сте спечелили – но ние спечелихме, свършено беше в първия час". Думите са на, познайте кого – да, не е трудно, на американския президент Доналд Тръмп, който говори за Иран и войната, която стартира там. Тръмп говори на събитие пред свои привърженици:

И докато Тръмп очароваше (според една гледна точка) или баламосваше (според друга гледна точка) публиката, Иран успя да удари пореден петролен танкер в Персийския залив. Само че този път корабът е с американски собственик - Safesea Group (адресът ѝ е в Пискатауей, Ню Джърси), макар да плава под флага на Маршаловите острови. Става въпрос за Safesea Vishnu – според „Ал Джазира“, танкерът е натоварен в Ирак, с товар от петрол и горива. Убит е един моряк – индийски гражданин, останалите 15 души от екипажа – също индийски граждани, са евакуирани, добавя известната арабска медия.

Тръмп с нови закани, ще ги изпълни ли?

Още: Иран порази и италианска военна база, докато Тръмп демагогства: Да не си тръгваме по-рано (ВИДЕО)

Междувременно, Тръмп предупреди, че САЩ могат "за 1 час" да сринат част от капацитета за производство и разпределение на ток на Иран и на Иран щяло да им трябват 25 години за възстановяване. Американският президент говореше за удар по "региони в Иран" - "в идеалния случай" обаче Съединените щати нямало да нанасят такъв удар - ОЩЕ: Тръмп отново се прави на спасител: Отваря Стратегическия петролен резерв

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Танкер петролен танкер война Иран американски танкер Safesea Vishnu
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес