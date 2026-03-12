Тръмп се хвали, че победил Иран. Иран взриви американски танкер (ВИДЕО)

"Хубаво е само, когато печелиш. И да ви кажа, ние спечелихме. Знаете, не бива да казвате твърде рано, че сте спечелили – но ние спечелихме, свършено беше в първия час". Думите са на, познайте кого – да, не е трудно, на американския президент Доналд Тръмп, който говори за Иран и войната, която стартира там. Тръмп говори на събитие пред свои привърженици:
Trump on the operation in Iran:— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026
“We won. I’ll tell you — we won. You know, you never want to speak about victory too early. But we won. It was all over in the first hour.” pic.twitter.com/IsVGOHodoR
И докато Тръмп очароваше (според една гледна точка) или баламосваше (според друга гледна точка) публиката, Иран успя да удари пореден петролен танкер в Персийския залив. Само че този път корабът е с американски собственик - Safesea Group (адресът ѝ е в Пискатауей, Ню Джърси), макар да плава под флага на Маршаловите острови. Става въпрос за Safesea Vishnu – според „Ал Джазира“, танкерът е натоварен в Ирак, с товар от петрол и горива. Убит е един моряк – индийски гражданин, останалите 15 души от екипажа – също индийски граждани, са евакуирани, добавя известната арабска медия.
Iranians attacked a tanker linked to the U.S.— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026
A video of the attack on the Safesea Vishnu tanker in the Persian Gulf has appeared on social media. As a result, one sailor was killed.
The tanker is owned by an American company and was sailing under the flag of the Marshall… pic.twitter.com/knwUN25ls3
Тръмп с нови закани, ще ги изпълни ли?
Междувременно, Тръмп предупреди, че САЩ могат "за 1 час" да сринат част от капацитета за производство и разпределение на ток на Иран и на Иран щяло да им трябват 25 години за възстановяване. Американският президент говореше за удар по "региони в Иран" - "в идеалния случай" обаче Съединените щати нямало да нанасят такъв удар - ОЩЕ: Тръмп отново се прави на спасител: Отваря Стратегическия петролен резерв
Donald Trump threatened Iran with the destruction of its energy infrastructure— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026
In an interview, he stated that the U.S. could carry out such strikes on Tehran and other regions that the country's recovery would be nearly impossible.
He clarified that an attack on the power grid… pic.twitter.com/frRACoPAJn