46 сенатори-демократи поискаха от Хегсет да каже САЩ ли убиха стотици деца в Иран

12 март 2026, 7:51 часа 330 прочитания 0 коментара
Почти всички демократи в Сената на САЩ изпратиха писмо до американският военен министър Пийт Хегсет, с което настояват за бързо разследване на въздушната атака срещу началното девическо училище в Минаб, Иран, при които загинаха много деца. Иранските оценки са за 175 убити, повечето от които са деца.

Подписано от 46 сенатори, писмото казва, че повечето жертви са момичета на възраст 7-12 години и отбелязва, че нито САЩ, нито Израел са поели отговорност, предаде Reuters.

Сенаторите питат дали армията на Съединените щати е извършила удара, какви стъпки предприемат военните, за да предотвратят жертви сред цивилното население в Иран, и дали в операцията са използвани инструменти с изкуствен интелект.

А междувременно, Пентагонът съобщи на Конгреса, че първите 6 дни от войната в Иран са стрували над 11,3 милиарда долара. Това обаче са първите сметки - очаква се общата сума да нарасне с изчисляването на допълнителни оперативни разходи, съобщава The New York Times.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Иран девическо училище Минаб операция "Епична ярост"
