Доналд Тръмп ще направи обръщение към нацията в сряда

16 декември 2025, 22:15 часа 395 прочитания 0 коментара
Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще направи обръщение към нацията по телевизията в сряда, 17 декември. Той добави, че това е била „страхотна година“ за Съединените щати откакто се е върнал на власт през януари, предаде АФП.

„Скъпи съграждани, утре вечер в 21:00 часа източно стандартно време ще се обърна към нацията на живо от Белия дом. Очаквам с нетърпение да се „видим“ тогава“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

 „Това беше чудесна година за нашата страна, а най-доброто тепърва предстои!“, добави американският президент.

Елин Димитров
Доналд Тръмп САЩ обръщение
