Статуята на свободата падна, но не тази в Ню Йорк (ВИДЕО)

16 декември 2025, 10:45 часа
Статуята на свободата падна, но не тази в Ню Йорк (ВИДЕО)

Близо 40-метрово копие на Статуята на свободата се срути, след като силна буря удари бразилския град Гуайба. Няма съобщения за пострадали, според местните власти и компанията, която е собственик на конструкцията.

От кадрите се вижда високата статуя да се накланя под силата на вятъра, преди да падне и да се счупи. Копието на Статуята на свободата е едно от няколкото десетки копия, разположени в цялата страната.

От компанията заявиха, че районът е бил незабавно отцепен, за да се защитят клиентите и персоналът, а специализирани екипи са били изпратени да отстранят отломките.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
