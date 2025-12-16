Статуята на свободата падна, но не тази в Ню Йорк (ВИДЕО)

Близо 40-метрово копие на Статуята на свободата се срути, след като силна буря удари бразилския град Гуайба. Няма съобщения за пострадали, според местните власти и компанията, която е собственик на конструкцията.
Video footage shows a forty-meter-tall replica of the Statue of Liberty, located across from a McDonald's within the parking lot of a Havan in the Brazilian city of Guaíba, one of several dozen replicas of the statue located throughout the country, collapsing during a wind and… pic.twitter.com/kUid9lwA3b— OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2025
От кадрите се вижда високата статуя да се накланя под силата на вятъра, преди да падне и да се счупи. Копието на Статуята на свободата е едно от няколкото десетки копия, разположени в цялата страната.
От компанията заявиха, че районът е бил незабавно отцепен, за да се защитят клиентите и персоналът, а специализирани екипи са били изпратени да отстранят отломките.